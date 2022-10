Russell Westbrook remplaçant cette saison, on y va tout droit

Russell Westbrook n'a joué que 17 matches sur le banc dans sa carrière en NBA. Tous lors de sa saison rookie en 2008 avec Oklahoma City. Quatorze ans après, le MVP 2017 va regoûter au statut de remplaçant. On ne sait pas encore si ce sera le cas en match officiel, mais Darvin Ham va tenter le coup pour la première fois lors du dernier match de pré-saison des Los Angeles Lakers.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Russell Westbrook et son nouveau coach ont exploré, ensemble, la possibilité de faire de lui le chef du second unit face aux Kings la nuit prochaine. A priori, la pression sur Westbrook lorsqu'il est titulaire pénalise son style de jeu et l'idée est de faire en sorte qu'il joue "plus libre et plus rapidement", sans la contrainte de devoir jouer constamment sans le ballon.

Il y a quand même de grandes chances que ce soit l'option choisie par Ham pour la première nuit de la saison, le 18 octobre, en déplacement chez les Golden State Warriors. Le fait que Russell Westbrook soit partant pour cette option est déjà un grand pas. Les Lakers ne pourront pas dire que "Brodie" n'a pas été professionnel et a accepté ce rôle à contrecœur.

