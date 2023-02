Russell Westbrook, réunion au sommet avec les stars des Clippers

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Clippers veulent recruter Russell Westbrook. Envoyé par les Los Angeles Lakers au Utah Jazz lors de la deadline des trades, le meneur de jeu dispose d'un futur incertain.

En effet, le joueur de 34 ans s'est accordé un temps de réflexion avant de statuer sur son avenir. En accord avec les dirigeants du Jazz, le natif de Long Beach a l'opportunité de discuter avec ses courtisans dans l'hypothèse d'un buy-out.

L'ex-membre de l'Oklahoma City Thunder a ainsi eu des échanges avec les Clippers, les Chicago Bulls, le Miami Heat et les Washington Wizards. Pour faire la différence, les Californiens vont organiser une rencontre avec Paul George et Kawhi Leonard, selon The Athletic.

Dans les coulisses, PG se montre d'ores et déjà très actif pour séduire son ancien partenaire. Et avec l'implication de Leonard, les Clippers veulent le convaincre en lui accordant une place importante dans ce projet.

Pour le moment, sur ce dossier, Russell Westbrook étudie toutes ses options. Sans se précipiter en profitant du All-Star break. Mais il pourrait très bien terminer la saison sous les couleurs du Jazz...

Russell Westbrook et les Clippers se rapprochent… mais est-ce vraiment une bonne idée ?