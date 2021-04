Et encore un record pour Russell Westbrook. Le meneur des Washington Wizards en enquille tellement qu’on finirait par oublier à quel point c’est impressionnant.

En battant les Detroit Pistons, il a à nouveau sorti une ligne statistique effarante : 15 pts, 14 rbds et 11 pds. Un nouveau triple-double. Son 2ème en deux jours. Son 8ème du mois d’avril. Soit 1 de plus que Michael Jordan qui en avait compilé 7 au mois d’avril 1989. Mais c’est anecdotique.

Bien plus importante et parlant, ce TD est le 25ème de sa saison. Alors que les Wizards n’ont joué que 56 matches pour le moment…

Surtout c’est la quatrième saison que Russell Westbrook finira à 25 triple doubles ou plus. Une chiffre que personne n’avait atteint jusqu’à présent. Pas même l’immense Oscar Robertson, le détenteur du record de TD en carrière. Mais plus pour longtemps.

Qu’on l’aime ou non, Russell Westbrook reste un show unique en NBA

La légende des Cincinnati Royals et des Bucks, MVP 1964 et champion NBA 1971, en a réalisé 181 en carrière. Russell Westbrook en est à 171 depuis hier.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 18, 2021