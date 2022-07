Russell Westbrook, un statut assuré aux Lakers sans un trade

Russell Westbrook va-t-il rester aux Los Angeles Lakers ? Malgré les nombreux discours tenus par le nouveau coach Darvin Ham, les rumeurs se multiplient concernant un éventuel trade du meneur de jeu sur cette intersaison.

Mais pour le moment, les Angelenos se montrent patients. Ils seraient réticents à l'idée de sacrifier plusieurs choix de Draft dans un deal avec l’ex-star de l’Oklahoma City Thunder. Et forcément, les Californiens doivent se préparer à débuter cette saison avec le joueur de 33 ans dans l’effectif.

Et selon les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha, le statut de Westbrook n’a pas changé : il sera titulaire. Si l’ex-entraîneur des Lakers Frank Vogel a un temps envisagé de le placer sur le banc, le natif de Long Beach aura potentiellement une nouvelle chance avec Ham.

Une tendance totalement logique. Depuis plusieurs semaines, les Angelenos affichent la volonté de relancer le meneur. Et s’il débute la saison aux Lakers, ils auront un intérêt à le mettre en confiance. Notamment pour tenter de faire fonctionner ce Big Three avec LeBron James et Anthony Davis.

Reste à savoir si Russell Westbrook sera capable de saisir cette opportunité. Enfin, si elle se présente réellement car les prochaines semaines pourraient être agitées…

