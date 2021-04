Russell Westbrook, l’homme qui va ramener les Wizards dans la course aux PO

Les Washington Wizards sont déterminés à sauver leur saison en accrochant l’une des dix premières places de la Conférence Est afin d’au moins participer au play in et donc d’avoir une chance de se qualifier pour les playoffs. La franchise de D.C. est actuellement douzième avec seulement une victoire de moins que les Toronto Raptors, dixièmes. Et s’il y a bien un homme prêt à partir en mission, c’est Russell Westbrook.

Le meneur All-Star est dans une forme assez exceptionnelle sur cette fin de saison. Avec des performances régulières au très haut niveau. Comme cette nuit, quand il a frôlé le triple-double en compilant 36 points, 15 rebonds et 9 passes décisives contre les New Orleans Pelicans. Mais au-delà des stats, il a surtout porté les siens vers un troisième succès consécutif (117-115).

CQFR : Embiid fait tomber les Clippers, Westbrook incroyable !

Littéralement porté même. Parce que la rencontre s’est décidée en prolongation et Russell Westbrook a inscrit 10 des 12 points de son équipe, offrant le caviar à Bradley Beal sur l’autre panier. Il a mis autant de points à lui tout que toute l’équipe des Pelicans en OT.

« Au fur et à mesure d’un match, j’essaye de voir comment je peux avoir un impact. Hier, c’était en scorant », confie simplement le héros du soir.

Mais ce n’est pas comme s’il s’agissait juste d’une performance isolée. Russ est impérial depuis plusieurs semaines maintenant. Et il entraîne les Wizards vers le haut.

« Il joue super bien depuis le All-Star Weekend », fait remarquer son camarade Bradley Beal

Les statistiques le confirment : Russell Westbrook pointe à 24-12-12 depuis le break. Et voilà qu’il s’apprête à boucler une quatrième saison avec un triple-double de moyenne tout en se rapprochant du record d’Oscar Robertson. Très fort.

