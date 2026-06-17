Sabonis sur le départ, Charlotte et Toronto sur le coup

Les Kings attendent un 1er tour de Draft en échange de Domantas Sabonis, dont la cote a chuté ces derniers mois.

Les Sacramento Kings ne se contentent visiblement plus d'écouter poliment les offres pour Domantas Sabonis. Selon les derniers échos venus des États-Unis, Sacramento aurait déjà discuté avec les Charlotte Hornets et les Toronto Raptors afin de voir s'il existait une possibilité de monter dans la zone des 18e et 19e choix de la prochaine Draft. Derrière cette rumeur, l'impression est assez claire : les Kings ont envie de passer à autre chose.

Sacramento veut changer de cycle

Sabonis n'est pas simplement un joueur dont le nom circule vaguement dans les discussions. Le front office des Kings semble réellement tenté par l'idée de le transférer pour acter un changement de régime. Après plusieurs années à construire autour de son duo avec De'Aaron Fox, Sacramento paraît avoir tiré une conclusion assez froide : cette formule a atteint ses limites.

Le Lituanien garde une vraie valeur sur le marché. Il reste un ancien All-Star, un intérieur productif, capable de peser au rebond, de créer du jeu et de servir de point d'appui offensif. Mais sa cote a aussi baissé. Ses blessures, ses limites défensives et la difficulté à bâtir une équipe de très haut niveau autour de lui ont changé la perception de son profil.

Un All-Star, mais plus un pilier évident

Le cas Sabonis est particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un joueur quelconque. Dans un bon contexte, il peut encore apporter énormément. Il sait organiser une attaque depuis le poste haut, il donne du rythme, il facilite la vie des extérieurs et il reste l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Pour une équipe comme Charlotte ou Toronto, l'idée peut donc avoir du sens si le prix reste raisonnable.

Mais pour Sacramento, la question semble moins être de savoir s'il faut réfléchir à un transfert que de trouver le bon montage. Les Kings ne donnent pas l'impression de vouloir simplement jauger le marché. Ils semblent chercher une porte de sortie honorable, avec suffisamment de valeur en retour pour justifier le virage.

Les Hornets et les Raptors comme portes d'entrée

Charlotte et Toronto possèdent justement des choix dans la zone qui intéresse Sacramento. Les Hornets comme les Raptors peuvent avoir envie d'ajouter un intérieur confirmé pour accélérer leur progression, mais Sabonis n'est plus le genre de joueur pour lequel une franchise va forcément vider ses tiroirs. Son contrat, son âge et ses limites défensives obligent à mesurer le risque.

C'est probablement là que se situe le vrai nœud du dossier. Les Kings veulent tourner la page, mais ils ne peuvent pas non plus donner l'impression de brader un ancien All-Star. Trouver l'équilibre entre valeur sportive, capital Draft et flexibilité salariale ne sera pas simple.