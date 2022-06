John Collins vers les Kings ? Les négociations sont en cours !

Après 16 ans sans playoffs, les Sacramento Kings cherchent à retrouver la postseason pour mettre fin à leur malédiction. Ils ont déjà fait venir Domantas Sabonis en cours d’année dans cette optique et espèrent maintenant trouver plus de renfort à l’intersaison. Ils se sont notamment engagés dans des discussions de transfert autour de John Collins, d’après Shams Charania de The Athletic.

Le GM Monte McNair a activé le mode "win now". À l’approche de la draft, il s’intéresse à plusieurs joueurs capables de les aider à se qualifier en playoffs en 2023, parmi lesquels Collins. Un profil qui pourrait leur permettre de passer un cap des deux côtés du terrain en remplaçant Harrison Barnes au poste 4.

Aux Hawks, Collins sort d’une saison à 16,2 points et 7,8 rebonds par match, à 52,6% au tir. Une légère régression au scoring par rapport à l’année précédente, mais une véritable déception sur le plan défensif. Un coup dur dans une saison où son équipe a dû passer par le play-in pour se faire éliminer au premier tour par le Heat en cinq matches.

Après lui avoir offert un contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans, Atlanta envisagerait sérieusement de se séparer de son intérieur cet été. Aucun joueur en dehors de Trae Young n’est vraiment intouchable là-bas. À 24 ans, John Collins a encore une valeur importante et pourrait leur rapporter une belle contrepartie. Les Kings n’auraient toutefois pas mis leur quatrième choix de draft sur la table. Difficile, dans ce contexte, d’imaginer ce à quoi devrait ressembler leur proposition.

Les Kings prêts à drafter en 4 ?

Sacramento serait de plus en plus à l’aise à l’idée de drafter avec ce pick. Si le front office était enclin à le transférer, il demandent un prix très élevé aux équipes de lottery intéressées. Il pourrait donc finir, faute de mieux, par s’en servir.

Pour le moment, Jaden Ivey est le prospect le plus souvent annoncé en quatrième position. Très athlétique, il est considéré comme l’un des plus grands talents offensifs de cette cuvée. Il a énormément progressé cette année, particulièrement sur son shoot et sa gestion du jeu. L’arrière devrait être le meilleur talent disponible en dehors du top 3. Lui, cependant, n’aurait pas envie de jouer aux Kings.

Keegan Murray est un nom qui ressort très régulièrement lorsque l’on parle de ce choix. Vivek Ranadive, le propriétaire, serait notamment plutôt fan de l’ailier d’Iowa. À 21 ans, il sort d’une saison à 23 points et 9 rebonds de moyenne en NCAA. Athlétique, intelligent et travailleur, il devrait plaire à Mike Brown, le nouveau coach de l’équipe. Son profil offensif en fait un joueur très intéressant, prêt à contribuer tout de suite, malgré un plafond qui ne semble pas très élevé.

Les Kings prêts à céder leur quatrième choix mais contre qui ?