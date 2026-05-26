Il y a un scénario qui doit rendre fous les fans des Sacramento Kings. Dans quelques jours, la NBA pourrait offrir une finale entre De'Aaron Fox et Mike Brown. Deux figures majeures que Sacramento a pourtant décidé de laisser filer ces derniers mois. Et ce serait encore plus cruel quand on se souvient qu’un an plus tôt, c’est Tyrese Haliburton, lui aussi sacrifié par les Kings, qui disputait déjà les Finales NBA avec les Indiana Pacers.

Le plus fou dans cette histoire, c’est que Sacramento semblait enfin avoir trouvé une direction. Certes, le traumatisme du choix raté de Luka Doncic en 2018 restera longtemps collé à la franchise, mais les Kings avaient malgré tout réussi à reconstruire quelque chose de cohérent. Deux meneurs All-Star et All-NBA avec Fox et Haliburton, un coach respecté avec Mike Brown, une identité offensive forte, une salle bouillante et enfin un retour en playoffs après seize ans de traversée du désert.

Puis tout s’est effondré à une vitesse ahurissante.

Haliburton a été transféré. Mike Brown a été remercié. Fox a fini par partir à son tour. Résultat : pendant que leurs anciens leaders brillent ailleurs et se rapprochent des Finales NBA, les Kings viennent de boucler une saison à 60 défaites pour récupérer… le 7e choix de la Draft. Difficile de résumer plus brutalement la régression d’une franchise.

Le problème n’est même pas uniquement sportif. Sacramento donne surtout l’impression de ne plus savoir où il va. Les Kings se retrouvent aujourd’hui coincés avec les énormes contrats de Zach LaVine et Domantas Sabonis, sans vraie marge de progression immédiate et avec très peu de jeunes talents capables de faire espérer un rebond rapide.

Ce qui rend la situation fascinante, presque tragique, c’est que Fox, Haliburton et Mike Brown ont immédiatement retrouvé de la crédibilité loin de Sacramento. Comme si le problème n’était pas eux. Comme si les Kings étaient redevenus cette franchise que la NBA connaît trop bien depuis vingt ans : une organisation capable d’identifier ou développer du talent… avant de regarder ce talent réussir ailleurs.