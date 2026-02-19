Les Sacramento Kings ont annoncé que Domantas Sabonis et Zach LaVine allaient passer sur le billard. Loterie, quand tu nous tiens...

Les Kings sont sur 14 défaites de suite et sont bons derniers de la Conférence Ouest. Visiblement, ce n'était pas encore assez à leurs yeux pour s'assurer une place de choix lors de la prochaine loterie pré-Draft. Sacramento a clairement changé d’approche depuis le début de la saison. Là où la franchise tentait encore de maintenir un semblant de compétitivité, elle semble désormais assumer pleinement un virage vers la loterie, avant sans doute un gros lifting cet été.

Le signal le plus fort est tombé via ESPN : Domantas Sabonis et Zach LaVine vont tous les deux passer sur le billard, ce qui met officiellement fin à leur saison. Sabonis, triple All-Star et véritable cœur du jeu intérieur des Kings depuis son arrivée en provenance d'Indiana, doit subir une opération au genou. LaVine, double All-Star et principale menace offensive de l’équipe, va lui aussi être opéré, cette fois à la main.

Sur le plan sportif, ces absences sont évidemment un énorme coup dur. Mais dans le contexte actuel, la décision ressemble surtout à un choix stratégique : ne plus forcer pour grappiller quelques victoires sans impact, protéger les cadres, et profiter de la fin de saison pour évaluer l’effectif. Autrement dit, développer les jeunes, comme Maxime Raynaud, l'un des gagnants de l'histoire, tester des associations, et préparer les décisions de l’intersaison.

Pas sûr que l'on revoir Domantas Sabonis, ni Zach LaVine sous un maillot des Kings.