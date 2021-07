Le Thunder récupère Derrick Favors et un premier tour pour hériter (roulement de tambour) d'un nouveau futur 1er tour de Draft/

Pas de repos pour les braves. Après une nuit de breaking news sur la Draft 2021, Adrian Wojnarowski est de retour au turbin. Et l'un de ses "clients" préférés n'a pas fini de s'amuser lui non plus. Sam Presti, le General Manager de l'Oklahoma City Thunder, vient de récupérer un nouveau futur 1er tour de Draft.

Grâce à un nouveau tour de prestidigitation, Presti a trouvé le moyen de convaincre Utah de lui envoyer Derrick Favors et un futur 1er tour de Draft, en échange d'un futur 2e tour. Tout le monde est content dans cette opération, puisque le Jazz cherchait a priori à se dégager un peu de flexibilité financière pour la free agency, alors que le Thunder voulait continuer son addiction aux picks.

Pour Utah, il s'agit surtout d'offrir un nouveau deal à Mike Conley, mais en payant une pénalité moins lourde, puisque la franchise sera toujours au-dessus de la luxury tax (à hauteur de 13 millions) malgré ce move.

Favors, 30 ans, ne fera peut-être pas de vieux os dans l'Oklahoma. L'ancien intérieur d'Utah est sous contrat jusqu'à la fin de la saison pour 9.7 millions de dollars et dispose d'une player option pour la suivante à 10.1 millions.

