Sans Chris Paul, SGA ne serait pas devenu SGA

Vendredi, Chris Paul a officiellement annoncé sa retraite. Une sortie qui marque la fin d’une ère pour l’un des meneurs les plus influents du XXIe siècle. En marge du All-Star Game 2026 pour lequel il est forfait, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas manqué de saluer celui qui a profondément changé sa trajectoire.

« Chris a été spécial pour ma carrière. En dehors du terrain, c’était la première personne autour de moi qui prenait vraiment soin de son corps et qui m’a montré l’importance de la salle de musculation. Sa vie était réglée comme un métronome, et ça lui permettait d’être performant sur le terrain. Chris a été en quelque sorte mon premier meneur. Le premier meneur que j’ai étudié. J’étais au lycée et je regardais comment il lisait le pick and roll. Je regardais comment il contrôlait le match. Il était le standard à ce poste. Et évidemment, quelques années plus tard, c’est devenu l’un de mes amis les plus proches. »

Si SGA est aujourd’hui MVP, champion NBA et l’un des meilleurs joueurs de sa génération, c’est aussi grâce à ce mentorat. Leur saison commune au Oklahoma City Thunder en 2019-2020 a servi de révélateur. Paul lui a transmis la science du tempo, la patience dans le pick and roll et surtout une discipline quotidienne obsessionnelle.

Sans Chris Paul, SGA ne serait probablement pas devenu ce joueur capable de dicter le rythme d’une rencontre et d’incarner le visage d’une franchise championne. Certaines carrières se construisent dans l’ombre d’un modèle. Celle de Shai s’est affirmée dans le sillage de CP3