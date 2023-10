Sans jouer, Marine Johannès est en Finales WNBA : duel de superteams au menu

Le New York Liberty a validé son billet pour les Finales WNBA 2023 dimanche, en allant remporter le game 4 de sa série contre le Connecticut Sun en terrain ennemi. Les joueuses de Sandy Brondello se sont imposées (87-84) dans un match ultra accroché et à l'intensité physique incroyable. Jonquel Jones, l'ancienne star du Sun, a été décisive avec 25 points, 15 rebonds et 4 contres, et Breanna Stewart a posé 27 points et 9 rebonds pour venir à bout d'une toujours combattive équipe de Connecticut. Cette dernière a tenu le choc grâce à Alyssa Thomas, qui a signé un triple-double (17 points, 15 rebonds, 11 passes) malgré un choc violent avec Jones dans le dernier quart-temps.

Sandy Brondello n'a pas du tout utilisé son banc en deuxième mi-temps et Marine Johannès a malheureusement dû se contenter de regarder ses partenaires sans pouvoir participer à cette bataille. On espère voir l'internationale français en action lors des Finales qui débuteront dimanche prochain face aux Las Vegas Aces.

Ce choc, attendu depuis des mois, mettra aux prises les deux équipes avec la plus grosse force de frappe de toute la ligue. New York avait compilé les superstars durant l'intersaison, avec les arrivées de Breanna Stewart, Jonquel Jones et Courtney Vandersloot, alors que les Aces, championnes en titre, s'étaient renforcées avec le recrutement de Candace Parker notamment. Cette dernière, blessée en cours de saison, ne sera pas de la partie, mais le roster de Vegas semble suffisamment solide autour d'A'ja Wilson, Kelsey Plum, Chelsea Gray et Jackie Young pour rêver du back-to-back.