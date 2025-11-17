Une vidéo montre Jimmy Butler pris à partie par un parieur en colère. Un nouvel incident lié à la montée des paris sportifs.

La scène a de quoi laisser perplexe, mais elle illustre malheureusement une tendance de plus en plus fréquente dans le sport (on se souvient de problème dans le tennis notamment), et donc en NBA. En pleine rue, Jimmy Butler a été violemment pris à partie par un parieur furieux, persuadé que la star des Golden State Warriors lui devait quelque chose… ou plutôt, lui devait de l’argent.

Une vidéo devenue virale ce week-end montre Butler, tranquille, café à la main et écouteurs sur les oreilles, être interpellé depuis une voiture par un individu visiblement très remonté. L’homme s’en prend directement à lui en l’insultant et en se moquant de sa tenue, allant jusqu’à le traiter de « f… green apple-looking a… », selon les images relayées en ligne.

Butler, surpris, se retourne alors et fait quelques pas vers le véhicule. L’homme continue de l’accabler, expliquant hors champ qu’il aurait mis 3 000 dollars sur le joueur, avant d’enchaîner les insultes, le traitant notamment de « b… » et en lui lançant un « Tu travailles pour Vegas ! ».

He Caught & Really Pressed Jimmy Butler in Public Over His Parlay 😭⛹🏽‍♂️ pic.twitter.com/GgjtEm0PCA — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) November 16, 2025

Impossible de dater précisément la séquence, mais les Warriors sont actuellement au milieu d’un long road trip, entre San Antonio et New Orleans. Jimmy Butler, lui, réalise un bon début de saison avec 19,2 points, 5,5 rebonds, 4,4 passes et 1,5 interception de moyenne.

Cette scène s’ajoute malheureusement à une liste déjà longue d’incidents entre joueurs NBA et parieurs mécontents, un phénomène amplifié depuis la généralisation des paris sportifs. Ces derniers mois, Kevin Durant ou encore Jaylen Brown ont déjà rapporté avoir reçu des messages haineux venus de parieurs frustrés. Le tout dans un contexte où le FBI enquête sur l’implication de joueurs dans des paris illégaux…

Une dérive qui, à mesure que la frontière entre sport et argent se resserre, devient un sujet d’inquiétude croissant pour la NBA et ses joueurs.

