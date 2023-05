Scott Foster est le chat noir du Heat, les Knicks peuvent rêver d’un game 7

Scott Foster, aka "The Extender", sera au sifflet la nuit prochaine pour le game 6 entre le Miami Heat et les New York Knicks. Les théoriciens du complot avanceront qu'il s'agit probablement d'un stratagème de la part de la NBA pour s'assurer un game 7 très médiatisé et lucratif au Madison Square Garden. Cela peut prêter à sourire, mais on espère que Jimmy Butler et les siens ne sont pas trop superstitieux.

En effet, Miami a perdu ses 9 (!) derniers matches avec Scott Foster comme membre du trio arbitral. On est assez loin du bilan qu'accusait Chris Paul avant de mettre un terme à sa malédiction fosterienne cette année, mais le chiffre est tout de même significatif.

Les Knicks devront évidemment faire un peu plus que simplement compter sur des coups de sifflet favorables s'ils veulent décrocher un game 7. Qu'importe la situation, le Heat a pour le moment un ascendant psychologique sur New York, à commencer par Butler. Cela se traduira-t-il par une victoire qui qualifierait les Floridiens pour une nouvelle finale de Conférence ?

Réponse à 1h30 du matin, heure française, au Kaseya Center.

Jimmy Butler est prêt à jouer 48 minutes et sait que Miami va gagner