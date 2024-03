Scottie Barnes, Draymond Green voit très grand pour son futur

Décidément, Draymond Green a décidé de distribuer ses compliments. Après un bel hommage à son partenaire Jonathan Kuminga, l'intérieur des Golden State Warriors a encensé le jeune talent des Toronto Raptors Scottie Barnes.

Samedi, les Dubs ont ainsi dominé les Canadiens (120-105). Et si ce match a été marqué par la blessure du leader des Raptors, victime d'une facture de la main, le vétéran des Warriors a été impressionné par ses qualités.

"Il tire beaucoup mieux. Il sait lire les informations. Et il se montre très agressif. Il rend les gars autour de lui meilleurs, et je pense que c'est une bonne chose. Scottie est donc un joueur incroyable. Vous arrivez dans cette ligue et vous espérez laisser votre marque.

En jouant à cette position, je ne vais pas m'asseoir ici et faire comme si j'étais le premier à le faire, mais je pense que je l'ai fait un peu différemment de la plupart des autres. Et lui, il va amener ça à un tout autre niveau", a ainsi analysé Draymond Green devant les médias.

Des mots forts. Car effectivement, Draymond Green a été l'un des joueurs marquants de la dernière décennie à son poste. A Scottie Barnes de se montrer à la hauteur d'un tel compliment.

