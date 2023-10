En un an, les Toronto Raptors ont eu l'opportunité de monter un deal pour Durant ou Lillard, mais ont refusé de sacrifier Scottie Barnes.

Des superstars disponibles sur le marché via un trade, il s'agit d'une opportunité plutôt rare en NBA. En l'espace d'un an, les Toronto Raptors ont eu deux énormes occasions : Kevin Durant et Damian Lillard. Mais pour envisager un deal, les Canadiens devaient sacrifier Scottie Barnes.

En 2022, lors des discussions avec les Brooklyn Nets pour KD, les Raptors ont bel et bien refusé d'intégrer Barnes. Finalement, ce refus a plombé les chances de Toronto et la superstar a pris la direction des Phoenix Suns.

Sur cette intersaison, il y avait un coup à jouer pour Lillard. Mais selon les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Raptors ont affiché une volonté farouche de retenir Barnes, dont le nom est automatiquement écarté de la moindre négociation. Et le meneur a du coup quitté les Portland Trail Blazers pour les Milwaukee Bucks.

Sans surprise, les dirigeants canadiens ont de très grandes attentes avec le prodige de 22 ans. Après une belle année rookie, le natif de West Palm Beach a pourtant connu une deuxième saison mitigée en NBA.

Mais Toronto le considère comme l'avenir de l'équipe sur le très long terme. Avec un potentiel immense. Autant dire que Scottie Barnes va devoir devenir un sacré joueur pour justifier les choix de sa direction.

