Scottie Barnes absent plusieurs semaines, Toronto place ses pions pour Cooper Flagg

C'est une mauvaise nouvelle pour les Toronto Raptors. Leur meilleur joueur, Scottie Barnes, s'est blessé lors du match perdu en prolongation contre les Denver Nuggets. La jeune star a pris un coup au visage en bataillant pour un rebond avec Nikola Jokic. Le verdict est tombé : au moins trois semaines d'absence. Un coup dur pour l'ex ROY, qui monte en puissance saison après saison. Il tourne d'ailleurs à 19,3 points, 46% aux tirs, 7,8 rebonds et 6 passes après quatre matches.

Mais... c'est aussi une bonne nouvelle pour la franchise canadienne. Enfin façon de parler. Elle occupe déjà les dernières places de la Conférence Est avec 4 défaites en 5 matches. Normalement, quasiment un mois sans Barnes, c'est l'assurance de perdre encore un paquet de rencontres et de se placer en pole position dans la course pour le super talent Cooper Flagg. Ce n'est pas du tanking, puisqu'il s'agit d'une blessure, mais les Raptors seront a priori encore plus faiblards.

Le forfait de Scottie Barnes devrait aussi donner encore plus d'opportunités au rookie Jonathan Mogdo de se montrer.