Scottie Pippen a trouvé la principale différence entre Giannis et Ben Simmons

Scottie Pippen s’est reconverti en consultant depuis la fin de sa carrière de joueur NBA. Il est plutôt bon dans l’exercice avec des analyses plus ou moins pertinentes selon les sujets. Son regard sur Ben Simmons et Giannis Antetokounmpo, et surtout leur principale différence, mérite d’être relayé.

« Simmons est un super joueur de basket. Sa seule faiblesse, c’est son tir. C’est aussi le cas pour Giannis. Mais Giannis s’en fiche de se taper la honte. C’est ça la différence entre les deux. Giannis va aller sur la ligne des lancers, envoyer deux airballs mais l’action d’après il essaiera quand même de vous dunker dessus. » « Si Ben Simmons rate un lancer, il va se mettre à faire des passes et éviter de se retrouver sur la ligne. C’est pour ça qu’il n’a pas essayé de dunker dans l’autre match. »

Scottie Pippen a trouvé la formule parfaite pour résumer Giannis Antetokounmpo. Il n’a peur de rien et continue de se donner constamment à fond. C’est là que l’on se rend compte de la différence d’état d’esprit entre les deux. Qui est peut-être due à leur background.

Le Grec est parti de rien et… il ne devait pas être là en quelque sorte. Il n’a rien à perdre. Ben Simmons est lui une star depuis ses 14 ans. Il fait constamment attention à son image. Et clairement, il n’aime pas avoir l’air nul. Le problème, c’est qu’en ne tentant rien, il finit justement par s’exposer. Un problème mental qu’il va devoir surmonter pour la suite de sa carrière.