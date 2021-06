Scottie Pippen est malheureusement dans une mauvaise passé, rongé par l'aigreur et vraisemblablement la tristesse. L'ancien joueur des Chicago Bulls s'est lâché sur Phil Jackson et Michael Jordan ces derniers jours, parle de lui à la troisième personne et n'hésite pas à critiquer des joueurs comme Kevin Durant lorsque le micro lui est tendu. Lorsqu'il était joueur, il arrivait aussi à Pippen d'être un peu moins sympathique et éclairé qu'il n'y paraît.

Il y a des années, lors d'un reportage sur Dirk Nowitzki sur Arte, l'Allemand avait raconté sa désillusion au moment d'affronter celui qui était alors son joueur préféré.

"Scottie était mon idole. Quand je suis arrivé en NBA à 20 ans, mon troisième match était face aux Bulls et donc contre lui. C'était une émotion forte pour moi. J'avais du mal à y croire. Tous ces joueurs sur les posters de ma chambre, je jouais maintenant contre eux. C'était fou. J'ai été déçu parce que Scottie était mon idole et que de manière incroyable c'est un connard arrogant".

Scottie Pippen assure que Phil Jackson est raciste, ça devient chaud

Quelques années après, Scottie Pippen a réussi à regagner la considération de Dirk et leur relation est devenue plus apaisée. A tel point que lorsque Nowitzki a pris sa retraite et a pu inviter ses joueurs préférés à son dernier match pour que chacun ait un mot pour lui, il a choisi Charles Barkley, Larry Bird, Shawnk Kemp, son compatriote Detlef Schrempf et... Pippen.

"C'était incroyable de voir Scottie Pippen présent pour mon dernier match en NBA. Michael Jordan est le G.O.A.T. mais Scottie était l'une de mes idoles. Il était tout là haut. J'étais vraiment un gros fan des Bulls dans les années 90".

Scottie Pippen était effectivement présent pour les adieux de Dirk Nowitzki il y a un peu moins d'un an, en compagnie de quatre autres des joueurs préférés de l'Allemand : Charles Barkley, Larry Bird, Shawn Kemp et son compatriote Detlef Schrempf.

"Mec, tu as été une inspiration pour moi. J'aime le basket et j'aime quand les gens y jouent de la bonne manière. Tu as inspiré des gens à travers le monde, pas seulement en Allemagne. J'ai aimé suivre ta carrière pendant ma retraite. Tu es l'un des meilleurs et on t'apprécie tous", avait lancé Pippen au moment de faire un petit speech d'hommage.

Comme quoi, il faut parfois aller au-delà de la première impression...

Kevin Durant répond à Scottie Pippen, ça mitraille sec