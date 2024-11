Scotty Pippen Jr, un carton émouvant à Chicago !

Un Pippen qui brille à Chicago, il s'agissait d'une norme pendant de nombreuses années. Et en 2024, ce nom continue de régaler au United Centre. Comme son père avant lui, Scotty Pippen Jr s'est ainsi offert une grande soirée sur le parquet des Bulls.

Lors de la victoire des Memphis Grizzlies (142-131), le meneur a réalisé son record en carrière : 30 points à 13/16 aux tirs. Le talent de 24 ans a d'ailleurs délivré une performance complète avec également 10 passes décisives.

Et logiquement, Pippen Jr a donc vécu une grosse émotion.

"C'est un rêve qui se réalise. C'est fou de dire que j'ai compilé 30 points et 10 passes décisives dans la salle où mon père a joué. Cela représente tout pour moi et ma famille. J'ai d'ailleurs parlé à mon père ce soir de venir ici et de jouer.

Il m'a simplement dit d'y aller et de tout donner, et c'est ce que j'ai essayé de faire", a résumé Scotty Pippen Jr pour ESPN.

Il s'agit surtout d'une belle confirmation pour Scotty Pippen Jr. En l'absence de Ja Morant, blessé, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers parvient à faire son trou chez les Grizzlies. Et il a clairement le potentiel pour s'installer, sur la durée, en NBA.

Scotty Pippen Jr, un triple-double dans l’histoire de la NBA !