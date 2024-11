Les résultats de la nuit NBA, celle de Victor Wembanyama

Knicks @ Jazz : 106-121

Pistons @ Magic : 100-111

Grizzlies @ Bulls : 142-131

Trail Blazers @ Rockets : 104-98

Hornets @ Bucks : 119-125

Warriors @ Spurs : 94-104

Nuggets @ Lakers : 127-102

Victor Wembanyama revient sur une victoire !

- Absent sur les trois derniers matches en raison d'une douleur au genou, Victor Wembanyama a signé son retour sur les parquets avec un succès face aux Golden State Warriors (104-94). Même si l'adresse du Français n'a pas été incroyable (9/21), son impact a été XXL : 25 points, 9 passes décisives, 7 rebonds, 3 contres et 1 interception.

Alors que les Warriors avaient pris ce match par le bon bout, notamment grâce à Andrew Wiggins (20 points), ils ont connu un énorme trou d'air. Avec une avance de 17 points, les Californiens ont tout gâché en encaissant un terrible 40-13 !

A l'image de Stephen Curry (14 points à 5/16), Golden State a totalement perdu le rythme. Et en face, Wembanyama, épaulé par Harrison Barnes (22 points) et Stephon Castle (19 points), en a parfaitement profité. Il s'agit de la troisième victoire consécutive pour San Antonio (9-8), une première depuis janvier 2021 !

- Les Milwaukee Bucks vont mieux, même si cette équipe reste fragile... Pour contrer le LaMelo Ball show, la franchise du Wisconsin a dû s'employer afin de dominer les Charlotte Hornets (125-119). Auteur de son record en carrière (50 points à 17/38), le meneur des Hornets a fait trembler les Bucks.

Mais heureusement pour Milwaukee, le duo Giannis Antetokounmpo (32 points, 11 rebonds) - Damian Lillard (31 points) continue de répondre présent. Il s'agit de la 4ème victoire consécutive pour cette formation, qui a su résister à Ball et Brandon Miller (32 points, 11 rebonds).

A noter la soirée difficile sur le plan offensif Moussa Diabaté (0 points à 0/4), mais le Français a tout de même eu une belle activité : 11 rebonds, 2 interceptions, 2 passes décisives et 1 contre. En sortie de banc, Tidjane Salaün a compilé 6 points (2/3) en 17 minutes. Il faut aussi souligner la blessure de Grant Williams.

LaMelo pointed at Thanasis after hitting three vs. Bucks 😅 pic.twitter.com/1XCWTDdXsd — Bleacher Report (@BleacherReport) November 24, 2024

Moussa Diabaté, la pépite cachée qui régale Charlotte

Les Lakers dépassés par Nikola Jokic, le Magic enchaîne

- Les Los Angeles Lakers ont décidément du mal face aux Denver Nuggets... A domicile, les Angelenos ont semblé impuissants face à la franchise du Colorado (102-127). Principalement à cause d'un homme : Nikola Jokic, auteur de 34 points (à 12/20), 13 rebonds et 8 passes décisives.

Après le bon départ des Nuggets, les Lakers, avec le retour de Rui Hachimura (10 points), ont pourtant répondu dans le deuxième quart-temps. Mais Austin Reaves (19 points) et LeBron James (18 points) ont été insuffisants pour compenser la petite nuit d'Anthony Davis : 14 points à 6/19 et 10 rebonds.

Car dans le troisième quart-temps, Denver a passé un gros coup d'accélérateur : 37-15 ! En plus de Jokic, Michael Porter Jr (24 points, 11 rebonds), Christian Braun (16 points) et Russell Westbrook (14 points, 11 passes décisives) se sont mis en action. C'était beaucoup trop pour Los Angeles, battu pour la seconde fois consécutive à la maison.

Jokić always puts on a show 🤩 💥 34 PTS

💥 13 REB

💥 8 AST

💥 A Nuggets W pic.twitter.com/m0mbiqMAB8 — NBA (@NBA) November 24, 2024

- Et justement, après la victoire face aux Lakers, l'Orlando Magic a enchaîné face aux Detroit Pistons (111-100). Comme toujours depuis la blessure de Paolo Banchero, Franz Wagner s'occupe de tout : 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives.

Dans le bon tempo, les Floridiens ont récité un bon basket collectif. Et en sortie de banc, Mo Wagner (18 points), Anthony Black (11 points) et Jett Howard (10 points) ont joué un rôle important. En face, sans Cade Cunningham, blessé, les Pistons semblent immédiatement plus limités.

Jaden Ivey (19 points) et Malik Beasley (18 points) ont bien tenté de résister. Mais Wagner, auteur de son 5ème match à 30 points ou plus sur les 7 dernières rencontres, était trop fort.

Lauri Markkanen dégoûte les Knicks, Pippen Jr brille... à Chicago !

- Fin de série pour les New York Knicks. Après 4 victoires consécutives, la franchise new-yorkaise a chuté sur le parquet du Utah Jazz (106-121). Même maladroit (6/19), Karl-Anthony Towns (16 points, 16 rebonds) n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de soutenir OG Anunoby (27 points), alors que Jalen Brunson (23 points, 8 passes décisives) a eu du mal à régler la mire (8/19).

En face, le Jazz a été capable de creuser l’écart dès le 2ème quart-temps. Sous l’impulsion d’un excellent Lauri Markkanen (34 points à 11/15, 9 rebonds), mais aussi de John Collins (20 points, 13 rebonds) et de Collin Sexton (25 points), la formation de Salt Lake City a compté 15 points d’avance et a ensuite réussi à gérer cet avantage.

A noter que le Français Pacome Dadiet a joué 3 minutes pour NY et a rendu une ligne de statistique totalement blanche.

- Un Pippen qui brille à Chicago, c'est un joli clin d'oeil du destin ! Dans un match très offensif (toujours avec les Bulls cette saison), les Memphis Grizzlies l'ont emporté sur le parquet des Chicago Bulls (142-131).

Une victoire signée Scotty Pippen Jr, auteur de son record en carrière avec 30 points à 13/16. En l'absence de Ja Morant, le meneur continue de faire ses preuves avec d'ailleurs un double-double (10 passes décisives). A ses côtés, il faut aussi souligner les belles performances de Jaylen Wells (26 points) et de Jaren Jackson Jr (23 points).

En face, Zach LaVine (29 points) et Nikola Vucevic (26 points) se sont bien battus. Mais ils étaient un peu trop seuls face aux lacunes défensives énormes des Bulls. En attendant, sans Morant, Memphis (10-7) remonte petit à petit...

- On l'a souvent dit ces dernières semaines : il y a des progrès chez les Portland Trail Blazers. Loin d'être l'équipe inintéressante de l'an dernier, la formation de l'Oregon a confirmé ses progrès en dominant les Houston Rockets (104-98).

Si Jerami Grant (22 points) a pesé, le duo Anfernee Simons (25 points) - Shaedon Sharpe (24 points) a été essentiel pour permettre aux Blazers de l'emporter. Donovan Clingan, même sans marquer (0 point à 0/4), a également apporté grâce à ses 19 rebonds (dont 9 offensifs) !

Les Rockets, malgré les apports d'Alperen Sengun (22 points) et d'Amen Thompson (19 points), ont été globalement trop maladroits. Notamment à longue distance avec un vilain 8/32. Puis ils ont perdu le fil dans le money-time, à l'image de Fred VanVleet.

- Furieux de certaines décisions arbitrales, le meneur des Rockets a perdu son sang-froid. En plus de pénaliser son équipe, avec une faute technique, il a vrillé en insultant les arbitres et en les pointant du doigt. Il risque de grosses sanctions...