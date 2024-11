Moussa Diabaté, la pépite cachée qui régale Charlotte

Quel plaisir de voir Moussa Diabaté se montrer et s'éclater avec les Hornets ! A chacune de ses apparitions, même sur un temps de jeu faible, avec les Clippers, je l'ai toujours trouvé extrêmement intéressant et de la catégorie des joueurs qui, par leur énergie et les efforts incessants qu'ils produisent sur le terrain, amène toujours des choses positives à leur équipe. Ty Lue avait dit du bien de lui, mais sans avoir la possibilité de lui offrir davantage de temps de jeu. A Charlotte, où on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre pour l'intérieur français de 22 ans, cette opportunité lui est donnée.

Charles Lee, le nouveau coach des Hornets, trouve toujours le moyen d'offrir un peu d'exposition et de terrain à l'ancien joueur des Wolverines de Michigan. Et ça paye ! Machine à prendre des rebonds (7.3 par match en seulement 16 minutes de moyenne), défenseur intense et facilitateur en attaque par sa mobilité à défaut de beaucoup marquer, Moussa Diabaté fait partie intégrante des plans de la franchise grâce à sa patience et sa faculté à donner satisfaction.

Un impact défensif gigantesque !

La nuit dernière, on l'a ainsi vu finir avec 16 rebonds et 3 interceptions lors de la victoire en prolongation contre Detroit, ce qui est tout simplement son 5e match avec 10 rebonds ou plus. Mais la statistique la plus impressionnante concernant le Parisien est sans doute celle sur laquelle il impacte le collectif. Le pire rating défensif de l'histoire de la NBA sur une saison est de 121. A cette heure, lorsque Moussa Diabaté n'est pas sur le parquet, les Hornets ont 121.5 de rating... Lorsqu'il est en jeu, celui-ci passe à 96.7, ce qui est sur les bases du meilleur rating défensif de tous les temps.

Au-delà de ce qui est quantifiable, Diabaté se fait remarquer pour les détails qui rendent une équipe compétitive, avec un paquet d'actions qui débouchent sur du positif pour Charlotte. L'intérieur des Hornets provoque des fautes offensives, s'arrache pour éviter des sorties de balle ou détourner des passes, pose des écrans solides qui permettent à ses partenaires d'exécuter en attaque, en plus d'être redoutable pour capter des ballons en phase défensive.

Si cette tendance se confirme et que Charles Lee ne cesse pas de faire appel à lui lorsque Mark Williams et Nick Richards, initialement devant lui dans la rotation, seront de retour, on ne sera plus très loin d'un joueur important pour le futur des Hornets. Et pour l'équipe de France ?