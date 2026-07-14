« On aurait gagné les finales 4-1 si les matches avaient duré 46 minutes »

Un mois après, les San Antonio Spurs sont évidemment encore vraiment déçus d’avoir perdu les finales NBA en cinq manches contre les New York Knicks. Le score final de cette série peut laisser penser que le champion a dominé son adversaire mais les rencontres ont en réalité toutes été serrées. Quand il est demandé à Sean Sweeney, ex-assistant de Mitch Johnson désormais nommé à la tête du Orlando Magic, ce qu’il a manqué pour l’emporter, le coach n’hésite pas à montrer à quel point les siens sont passés tout près du sacre.

« Je pense qu’il y avait un peu d’usure de nos séries précédentes. Et aussi de la malchance. On m’a dit que l’on aurait gagné 4-1 ces finales si les matches avaient duré 46 minutes. On a fait plus d’erreurs que lors des séries précédentes. »

Donc les éperons, ou certains d’entre eux, sont encore un peu dans le déni. Les Spurs ont perdu parce qu’ils ont été moins bons que les Knicks dans les moments clés des matches, et il ne s’agissait pas toujours des deux dernières minutes. Ils ont été trop tendres. Ils n’ont pas assez saisi les instants où la série se jouait, parfois là encore bien avant le quatrième quart-temps.