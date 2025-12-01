Les frères Curry réunis pour de bon aux Warriors

C’était l’un des rêves de Stephen Curry : jouer en NBA avec son frère Seth Curry. L’annonce de la signature du plus jeune des deux frangins aux Golden State Warriors va sans doute ravir leur papa, Dell Curry. Un move prévu depuis déjà quelques mois. Seth s’était même engagé précédemment avec la franchise californienne avant d’être coupé étant donné que les finances du club ne permettait pas son arrivée sur un contrat garanti. Les Warriors sont au-dessus du deuxième apron et il a donc fallu attendre un gros mois de saison disputé pour que le salaire minimum sur les matches restants soit suffisamment bas pour ajouter le vétéran.

Seth Curry a évolué pour 9 franchises tout au long de sa carrière professionnelle et il va en découvrir une dixième. En revanche, il devra attendre un peu pour partager le terrain avec son aîné. En effet, ce dernier est actuellement blessé aux quadriceps et il devrait manquer encore quelques matches pour des Warriors qui alternent le bon et le moins bon (11 victoires en 21 rencontres).

Passé par les Charlotte Hornets la saison dernière, l’arrière de 35 ans tournait à plus de 6 points en 15 minutes mais surtout à 45% de réussite derrière l’arc (premier en NBA). C’est justement essentiellement son adresse qu’il va apporter en sortie de banc pour Golden State.