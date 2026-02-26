Chaque année, on aime bien faire un checkpoint sur le théorème de Phil Jackson, à peu près à ce stade de la saison. Pour rappel, le Zen Master a toujours cru fermement qu'un champion NBA était forcément une équipe qui avait atteint les 40 victoires en saison régulière, avant d'avoir concédé 20 défaites. Dans la grande majorité des cas, cela s'est vérifié. Sur les 46 dernières saisons NBA, seules quatre équipes ont réussi à faire mentir cette théorie. La dernière en date : les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en 2021, lors d'une saison raccourcie à 72 matches en raison du Covid.

La saison dernière, à la même date, 6 équipes étaient encore en course avec ce raisonnement mathématique au 26 février : Boston, Minnesota, OKC, les Clippers, Denver et Cleveland. Le Thunder a finalement remporté le titre. Cette saison, c'est beaucoup plus décousu en NBA et il n'y a que trois "highlanders", depuis que Boston a quitté la course avec une 20e défaite subie face à Denver. Les équipes en question ont déjà rempli l'objectif en dépassant chacune les 40 victoires avant de mordre la poussière au moins 20 fois.

Les Detroit Pistons, qui affichent un bilan de 43 victoires pour 14 défaites

L'Oklahoma City Thunder, avec 45 victoires et 15 défaites

Les San Antonio Spurs, avec 42 victoires pour 16 défaites

Est-ce que le théorème de Phil Jackson va se vérifier une nouvelle fois ? Est-ce que des équipes comme Boston, Denver, Houston, New York ou Minnesota seront capables de faire mentir le légendaire coach des Bulls et des Lakers ?