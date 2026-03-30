Le coach des Knicks reconnaît la maîtrise impressionnante de SGA pour obtenir des lancers francs.

Shai Gilgeous-Alexander continue d’imposer sa loi en NBA. Et même si les fans adverses n’en peuvent plus, certains sont fascinés par une de ses armes les plus dangereuses : sa capacité à provoquer des fautes. Après la défaite des New York Knicks face au Oklahoma City Thunder, Mike Brown n’a pas caché son admiration.

« Il sait exactement comment obtenir un coup de sifflet »

Auteur de 30 points face aux Knicks, dont 13 sur 16 aux lancers-francs, Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois fait la différence en attaquant le cercle… et en forçant les contacts.

Mike Brown, coach de New York, a détaillé ce qui rend le Canadien si difficile à défendre.

« Sa capacité à contrôler son corps. Son contrôle du corps est incroyable. Il sait quand attaquer, comment attaquer et qui attaquer, et il a en plus la conscience du positionnement de chaque joueur sur le terrain », a expliqué Mike Brown.

Avant d’insister, impressionné, sur un point clé de son jeu.

« S’il ressent le moindre contact, il sait comment tordre son corps pour obtenir un coup de sifflet. »

Une arme devenue centrale dans son jeu

Ce n’est pas la première fois que Mike Brown souligne cet aspect du jeu de Shai Gilgeous-Alexander, déjà évoqué lors d’une précédente confrontation entre les deux équipes.

Face aux Knicks, cette capacité a encore pesé lourd. Une part importante de ses points est venue de la ligne des lancers, confirmant l’importance de ce levier dans son arsenal offensif.

Cette saison, le meneur du Thunder fait partie des joueurs qui obtiennent le plus de lancers francs en NBA, avec 9,2 tentatives par match. Seul Luka Doncic fait mieux dans ce domaine.

Un facteur clé dans la course au MVP

Toujours en course pour un deuxième trophée de MVP consécutif, Shai Gilgeous-Alexander s’appuie sur une maîtrise offensive complète, où la gestion du contact et la lecture des défenses jouent un rôle majeur.

Dans une ligue où chaque détail compte, sa capacité à transformer les situations de contact en points faciles continue de faire la différence… même aux yeux des coachs adverses.