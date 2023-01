Le marsupilami Shaedon Sharpe, un candidat de choix pour le dunk contest

Shaedon Sharpe s'est déjà fait un petit nom en NBA. Le septième choix de la dernière draft a fait son trou dans la rotation des Portland Trail Blazers, où il marque 7,9 points par match en un peu moins de 20 minutes. Mais au-delà de ses performances encourageantes, le garçon se démarque par ses envolées spectaculaires. C'est un joueur super athlétique capable de lâcher des dunks venus d'ailleurs. Du coup, il a été invité à participer au prochain Dunk Contest.

Portland Trail Blazers' sensational rookie Shaedon Sharpe has committed to participate in the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in Salt Lake City, sources tell @TheAthletic @Stadium. A tremendous athlete, Sharpe is averaging 7.9 points and 19.7 minutes per night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2023