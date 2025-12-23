Shai Gilgeous-Alexander a inscrit au moins 20 points pour la 100e fois consécutive en NBA. Un exploit historique que seul Wilt Chamberlain avait réussi avant lui.

Shai Gilgeous-Alexander continue d’inscrire son nom dans l’histoire de la NBA. L’arrière du Oklahoma City Thunder a marqué au moins 20 points pour la 100e fois consécutive lundi face aux Memphis Grizzlies. Une performance que seul Wilt Chamberlain avait déjà réalisée auparavant.

Un cercle extrêmement fermé

Grâce à ce nouveau match à 20 points ou plus, Shai Gilgeous-Alexander devient seulement le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre une telle série.

Wilt Chamberlain reste le détenteur du record absolu avec 128 rencontres consécutives à au moins 20 points, un seuil que le MVP en titre vise désormais.

Une action symbolique pour entrer dans l’histoire

C’est un tir à mi-distance dans le dernier quart-temps qui a permis à Gilgeous-Alexander de franchir cette barre symbolique. Une action représentative de son jeu et de sa constance offensive, lui qui s’est imposé comme l’un des scoreurs les plus fiables de la ligue.

Une dynamique impressionnante cette saison

Pour dépasser Wilt Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander devra prolonger sa série jusqu’à 128 matches. Une mission ambitieuse mais pas irréaliste au vu de sa forme actuelle. Il affiche une moyenne de 32,5 points par match cette saison et a terminé la rencontre face à Memphis avec 31 points, menant le Thunder à une victoire 119-103.

À ce rythme, la question pourrait ne plus seulement être de savoir s’il peut rejoindre le record de Wilt Chamberlain, mais jusqu’où Shai Gilgeous-Alexander peut repousser les limites de la régularité au scoring en NBA.