Les détracteurs de Shai Gilgeous-Alexander aiment pointer du doigt sa propension à chercher à obtenir des lancers francs, quitte à survendre un peu les contacts. Le MVP 2025 et finaliste NBA en cours avec Oklahoma City a certes un vrai talent pour aller sur la ligne et provoquer des fautes, mais réduire sa panoplie offensive à cet aspect serait réducteur et mensonger.

Shai Gilgeous-Alexander est bien le joueur qui a réussi le plus de lancers cette saison dans la ligue (601) et d'assez loin. Mais même si l'on retire tous les lancers francs marqués par tous les joueurs en NBA durant cet exercice 2024-2025, le constat est implacable. "SGA" reste le scoreur le plus prolifique 1 883 points sans lancers (2 484 avec). Derrière lui, on retrouve Anthony Edwards (1 762 pts sans lancers) et Nikola Jokic (1 710).

A la moyenne de points par match, le Canadien est à 26 points par match sans les lancers et Giannis Antetokounmpo à 25 pts. A nouveau, Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur scoreur au global et sans l'arme certes utile mais qui ne suffit pas que sont les lancers.

