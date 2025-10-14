MVP et champion NBA, Shai Gilgeous-Alexander révèle pourquoi personne ne le trashtalke : il préfère répondre avec ses performances.

Shai Gilgeous-Alexander n’a pas besoin de mots pour dominer. Sacré MVP de la saison 2024-25 et champion NBA avec l’Oklahoma City Thunder, le Canadien a expliqué dans GQ pourquoi il est l’une des rares superstars à ne jamais être pris dans les échanges de trashtalk sur les parquets.

« Les gars ne me parlent pas mal. Je ne fais rien qui mérite qu’on me parle mal », a confié Gilgeous-Alexander. « Je vais sur le terrain, je mets 30 points, on gagne, et je rentre chez moi. Je ne fais rien de fou. »

Une approche à son image : calme, efficace et sans provocation inutile.

À 26 ans, SGA incarne ce type de leaders discrets, plus concentrés sur la performance que sur l’esbroufe, et le spectacle verbal. Son attitude tranche avec celle de nombreux joueurs stars qui alimentent les petites rivalités et les tensions en cours de match.

Shai Gilgeous-Alexander, lui, se contente de faire la différence balle en main, avec une régularité impressionnante. Lors de la saison passée, il a tourné à 32,7 points, 5 rebonds et 6,4 passes de moyenne, à 51,9 % au tir et 37,5 % à trois points. En playoffs, le MVP a continué sur sa lancée avec 29,9 points, 6,5 passes et 5,3 rebonds par match, menant le Thunder jusqu’au titre.

Sûr de sa force, Shai Gilgeous-Alexander cultive le contraste entre une personnalité calme et une domination constante sur le terrain. De toute façon, ses adversaires ont dû comprendre qu’il n’est pas malin de le provoquer. Il répondra toujours de la même manière : par le jeu. Et si c’était ça, le meilleur trashtalking ?

