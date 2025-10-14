Mike Brown est visiblement fan de Pacôme Dadiet qui continue de profiter de ses minutes pour s'illustrer. A lui maintenant d'être moins timide et de prendre conscience de son gabarit et de son potentiel.

Avant et après la rencontre, Mike Brown a déroulé le tapis rouge verbal pour Pacôme Dadiet. « Il a clairement une chance d’être dans cette ligue très longtemps. À nous d’accélérer son développement », a posé le coach des Knicks.

Brown insiste sur le profil : « Il est long, c’est un grand ailier. S’il comprend à quel point il est grand et qu’il en joue sur chaque possession, il peut devenir un monstre en défense. »

Côté parquet, le premier tour 2024 (n°25) transforme l’essai en présaison. Contre Minnesota (succès 100-95), Pacôme Dadiet a livré une prestation propre en 15 min : 5 points (2/4, 1/3 à 3-pts), 2 rebonds, 1 passe, sans s’enflammer mais en cochant les cases d’un rôle 3&D à polir.

Cette nuit, face à Washington, Brown a justement ouvert le temps de jeu des jeunes et des seconds couteaux. Titularisé au poste d’ailier, Dadiet boucle 25 min avec 8 points (2/6 à 3-pts, 2/2 lancers), un peu de prise d’intervalle et des déplacements défensifs qui collent au discours du coach.

New York s’incline (103-120), mais l’objectif du staff était clair : évaluer et accumuler des minutes pour les ailes derrière le quatuor Brunson-Bridges-Anunoby-Towns.

« Pacôme Dadier est un grand ailier, mais parfois, il n'en tire pas parti. »

Le message, lui, ne varie pas. Mike Brown veut que le rookie joue grand (longueur des bras, envergure sur les lignes de passe, closeouts disciplinés) et qu’il garde une urgence défensive constante.

« Il doit simplement continuer à prendre conscience de son gabarit... il est grand », insiste Mike Brown à propos de la carrure de Dadiet (2,06 m selon le site officiel de la NBA). « C'est un grand ailier, mais parfois, il n'en tire pas parti. Nous lui répétons sans cesse de jouer grand, de jouer grand, de jouer grand, mais il ne le fait pas tout le temps, c'est juste qu'il est jeune. »

« Parfois, il est un peu discret parce qu'il est jeune et qu'il ne sait pas toujours quoi dire ou quoi faire », ajoute Brown. « Nous essayons donc de le mettre le plus possible dans le feu de l'action ; c'est quelque chose que j'aime faire. »

En résumé : profil long/athlétique, shoot en progrès et appétit défensif exigé. Pacôme Dadiet coche déjà assez de cases pour que Brown parle d’avenir long en NBA. Si la présaison a ses limites, elle a surtout offert au Français des minutes ciblées et des consignes claires.

À lui de garder le même fil : jouer grand, jouer simple, jouer vite. La porte, elle, est entrouverte.

