Qui va remporter le trophée de MVP de la saison régulière ? Dans la dernière ligne droite de cet exercice, deux hommes semblent encore à la lutte pour cette distinction individuelle. L'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic et l'arrière de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander.

Considéré comme le grand favori ces dernières semaines, le Serbe semble avoir l'avantage. Il s'agit en tout cas de l'avis des bookmakers. A 25 ans, le Canadien confirme en tout cas son statut de superstar et risque de devenir un prétendant régulier pour le MVP.

Sans représenter une obsession, ce trophée reste d'ailleurs un objectif pour SGA.

"Se retrouver dans la course au MVP ? C'est un sentiment surréaliste. On en rêve quand on est enfant. J'ai bien évidemment rêvé d'être en NBA toute ma vie. Le MVP, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de ne pas trop penser et de laisser les choses se faire comme elles le peuvent.

Mais c'est quelque chose que je veux absolument. Si j'y parviens et que j'ai la chance de recevoir ce prix, je serai très heureux", a reconnu Shai Gilgeous-Alexander pour le Bleacher Report.

En maintenant ce niveau de jeu dans les années à venir, Shai Gilgeous-Alexander a de bonnes chances d'assouvir cette ambition.

Shai Gilgeous-Alexander est le plus gros scoreur en NBA, la preuve