Shai Gilgeous-Alexander parti pour chasser Wilt Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander poursuit sa série historique : avec ses 30 points contre les Clippers, le MVP d’OKC signe un 80e match consécutif à au moins 20 points, avec désormais Wilt Chamberlain en ligne de mire.

Shai Gilgeous-Alexander continue d’inscrire son nom dans l’histoire de la NBA. Cette nuit, lors de la victoire d’Oklahoma City contre les Clippers, le MVP en titre a signé une nouvelle performance magistrale : 30 points, 12 passes et 3 contres en seulement trois quart-temps. C'est son 80e match consécutif à au moins 20 points. Une régularité phénoménale qui lui permet de dépasser Oscar Robertson (79) en la matière et de s’installer seul à la troisième place du classement des plus longues séries de ce type.

Désormais, seuls Wilt Chamberlain et ses deux séries mythiques se dressent encore devant lui : 92 matches de rang entre 1963 et 1964, et surtout 126 entre 1961 et 1963. Wilt était un monstre d'endurance offensive que “SGA” pourrait menacer s’il poursuit sur ce rythme étourdissant.

Shai Gilgeous-Alexander peut-il déloger Wilt Chamberlain ?

Au-delà de l’exploit individuel, la dynamique collective du Thunder rend cette série encore plus impressionnante. Champions NBA en titre et toujours invaincus après huit matches (8-0), les hommes de Mark Daigneault affichent une sérénité rare pour un groupe aussi jeune. Et à leur tête, Gilgeous-Alexander, déjà MVP de la saison régulière et des Finales la saison dernière, incarne plus que jamais le visage d’une franchise qui a pris le pouvoir sur la ligue.

Avec sa maîtrise du tempo, son efficacité chirurgicale et une constance que peu de stars ont su maintenir dans l’histoire, SGA prouve qu’il n’est pas seulement le joueur le plus régulier du moment, mais peut-être le plus implacable. Wilt Chamberlain reste le prochain jalon mythique et, à ce stade, difficile de parier contre lui.