CQFR : Risacher brille, les Bulls sont renversants !

Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Raptors : 120-128

Magic @ Hawks : 112-127

Sixers @ Bulls : 111-113

Hornets @ Pelicans : 112-116

Suns @ Warriors : 107-118

Thunder @ Clippers : 126-107

- Philadelphie s'est effondré à Chicago dans l'un des matches les plus divertissants de la nuit. Les Bulls ont effacé un retard de 24 points pour l'emporter sur le fil dans un joli thriller en guise de money time. Nikola Vucevic (19 pts, 10 rbds) a marqué le panier de la gagne à 3 points dans le corner, à 3 secondes de la fin sur un service du meilleur Taureau du jour : Josh Giddey. L'Australien a réussi un deuxième triple-double (29 points, 15 rebonds, 12 passes) de suite, ce qui n'était plus arrivé pour un joueur de Chicago depuis... Michael Jordan en 1989.

NIKOLA VUČEVIĆ PUTS CHICAGO AHEAD. BULLS WIN A TIGHT ONE AT HOME. pic.twitter.com/3CSouhHQF6 — NBA (@NBA) November 5, 2025

Les Bulls ont limité les Sixers à 16 points dans le 4e quart-temps, malgré la forme dans laquelle se trouvait encore Tyrese Maxey (39 pts, 5 rbds, 5 asts). Le meilleur joueur de Philadelphie depuis le début de la saison a manqué d'adresse sur les 10 dernières minutes, au même titre que Joel Embiid, qui a shooté à 1/10 en deuxième mi-temps. L'ancien MVP a souffert sur la période où Nick Nurse l'a remis dans la partie après avoir géré son temps de jeu. Et malgré tout, les Sixers auraient pu l'emporter, puisque Quentin Grimes a eu la balle de match au buzzer, mais a manqué son tir à 3 points dans une position plutôt appréciable vu le contexte...

After rewatching this possession, this was a clean ATO from Nick Nurse – Quentin Grimes just missed.pic.twitter.com/g6awQXvfDL — Jacob Moreno (@jmoreno76ers) November 5, 2025

- Les Pelicans ont gagné un match de basket ! Pour la première fois depuis mars, New Orleans a goûté à l'ivresse de la victoire (116-112), lors de la rencontre face aux Hornets. Après le forfait de Zion Williamson, blessé pour une bonne semaine, on se disait que NOLA risquait de rester fanny encore quelques jours. Mais les hommes de Willie Green ont réussi à renverser la situation, eux qui ont été menés pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. Le héros du jour se nomme José Alvarado (18 pts), dont le panier à 3 points à 16 secondes de la fin a permis aux Pels de virer en tête et s'est avéré être un game winner. Seuls les Nets n'ont pas encore gagné en NBA cette saison désormais.

JOSE ALVARADO WITH THE GO-AHEAD BUCKET! PELS WIN A THRILLER VS. THE HORNETS. pic.twitter.com/uBfgol8IkF — NBA (@NBA) November 5, 2025

Du côté de Charlotte, Moussa Diabaté n'a joué que 18 minutes pour 6 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et un contre. Son coach Charles Lee s'était pointé en conférence de presse d'avant-match avec un T-Shirt "Moose on the Loose" à son effigie.

Charles Lee rocking a shirt to put the spotlight on Moussa Diabate. pic.twitter.com/xQQR0fksS7 — Rod Boone (@rodboone) November 4, 2025

- Après deux victoires de suite, le Magic a rechuté sur le parquet d'Atlanta. Avec un très bon Zaccharie Risacher, meilleur marqueur de son équipe (21 pts, dont 11 dans les 4 premières minutes), les Hawks ont rapidement pris les devants et compté jusqu'à 25 points d'avance. Orlando n'était à nouveau pas dans un bon soir, à commencer par Desmond Bane, expulsé dans le 3e quart-temps pour une faute flagrante sur Onyeka Okongwu puis un jet de ballon sur l'intérieur d'Atlanta.

Dyson Daniels a prolongé sa série de matches avec au moins une interception pour la porter à 60, ce qui le place au 9e rang all-time dans ce classement de steals sur des rencontres consécutives. Noah Penda a joué 2 minutes mais a eu le temps de marquer 4 points et de prendre 2 rebonds offensifs.

Zaccharie Risacher: moving without the basketball! He's got 11 first quarter points for Atlanta 👀

📺 Check your local listings

📲 https://t.co/GX0CnGqZGD pic.twitter.com/2TPEOVYJ0k — NBA (@NBA) November 5, 2025

- Les Bucks n'ont pas réussi à enchainer cette nuit. Au lendemain du game winner splendide de Giannis Antetokounmpo à Indianapolis, Milwaukee a chuté (128-100) sur le parquet de Toronto. Les Raptors sont en forme et ont remporté leurs trois derniers matches. Le plus étonnant, sans doute, c'est que les Canadiens se sont baladés et qu'on n'a pas senti les Bucks capables de combler le retard précoce pris dans cette partie. Scottie Barnes et RJ Barrett ont tous les deux inscrit 23 points dans ce succès autoritaire. Giannis s'est contenté de 22 points en 24 minutes avant que Doc Rivers ne baisse pavillon.

- Les Warriors se sont repris à domicile en disposant (118-107) des Suns. Golden State a pourtant perdu Jimmy Butler en première mi-temps en raison de douleurs au dos, mais les Californiens ont tout de même verrouillé cette partie assez rapidement. Stephen Curry (28 pts) a pris les choses en main, aidé par un Moses Moody incandescent (24 pts) et le bon apport de Quinten Post (14 pts à 4/6 à 3 pts). Les Warriors ont globalement été insolents à 3 points et ont shooté à 19/42 from downtown.

- Le dernier match de la nuit était un choc de l'Ouest entre OKC et les Clippers. Après un chassé-croisé sur trois quart-temps durant lequel L.A. a bien tenu le choc grâce à James Harden notamment, les champions en titre ont brutalement accéléré en début de 4e et n'ont jamais été repris. Sans Kawhi Leonard ni Bradley Beal, et face à une équipe en pleine confiance qui récupérait Chet Holmgren pour l'occasion, la tâche était trop compliquée pour les joueurs de Ty Lue. Mark Daigneault n'a même pas eu à utiliser Shai Gilgeous-Alexander (30 pts, 12 asts, 3 blks à 10/14) dans le 4e QT lorsqu'il a vu que le reste du groupe faisait le boulot.

L'influence d'Alex Caruso a été énorme des deux côtés du terrain et c'est en partie lui qui dirigé la prise de contrôle en début de 4e, bien que ça ne se lise pas sur le boxscore. Isaiah Joe et son adresse extérieure (22 pts), mais aussi la paire Wiggins-Mitchell ont contribué à ce nouveau succès.

Le Thunder est donc sur un démarrage en 8-0 qui pourrait bien se prolonger quand on voit la sérénité et les ressources dont dispose ce groupe. Pour l'anecdote, dans ce match, 7 des 8 joueurs les plus âgés sur la feuille de match étaient du côté des Clippers avec le "vénérable" Alex Caruso en 8e position.