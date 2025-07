Shai Gilgeous-Alexander prolonge pour un salaire record !

Quelle saison incroyable pour Shai Gilgeous-Alexander ! Le Canadien, qui a remporté le titre NBA avec l'Oklahoma City Thunder après avoir été élu MVP de la saison régulière et MVP des Finales, ponctue l'exercice 2024-2025 sur les chapeaux de roue sur le plan financier. D'après Shams Charania d'ESPN, "SGA" est tombé d'accord avec la franchise pour signer la prolongation de contrat juteuse à laquelle il était éligible.

Sur ses quatre années supplémentaires au compteur, Shai Gilgeous-Alexander touchera 285 millions de dollars. Son salaire annuel moyen de 71.1 millions fait désormais de lui le joueur avec le plus fort salaire annuel dans l'histoire de la NBA, en attendant peut-être la signature de Devin Booker pour 2 ans et 150 millions avec Phoenix si celle-ci se conclue. Sur les saisons à venir, Shai touchera 40.8 millions, puis 63.5, 68.6, 73.7 et enfin 78.8 millions par an.

Cette saison, Sai Gilgeous-Alexander a rejoint le club des joueurs capables de remporter les titres de MVP et de MVP des Finales la même année. Michael Jordan l'a fait quatre fois, LeBron James et Larry Bird deux fois, alors que Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar et Willis Reed y sont parvenus une fois.

Tous les voyants sont au vert pour le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander avant d'entamer la quête d'un back to back que plus personne n'a réalisé depuis les Warriors en 2018.