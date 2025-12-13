Le leader de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander veut marquer la NBA en réalisant la meilleure saison régulière de l'histoire.

Si certains avaient des doutes sur les énormes ambitions de l'Oklahoma City Thunder... Irrésistibles sur ce début de saison, Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires impressionnent avec un bilan de 24 victoires pour 1 défaite.

Sur une dynamique ultra positive, le champion NBA en titre peut rêver de s'offrir le record des Golden State Warriors. En 2015-2016, les Californiens ont bouclé la meilleure saison régulière de l'histoire de la Ligue : 73 victoires - 9 défaites.

Et de son côté, SGA ne se cache pas : il veut ce record !

"Si ce record veut dire quelque chose pour mes coéquipiers et moi ? Absolument. Gagner, ça compte. Et peu importe la forme que cela prend à mes yeux. Absolument. Nous essayons d'être une meilleure version de nous-mêmes chaque soir où nous jouons.

Dans cette forme, nous aimons être dans la peau du chasseur. Si nous ne nous sommes pas améliorés, alors nous avons gâché une occasion. C'est un peu comme ça que nous voyons les choses", a ainsi résumé le Canadien face aux médias.

Une soif de victoire qui incarne l'une des forces de cette jeune équipe. Le chemin reste encore long, mais OKC affiche une marge assez impressionnante sur cet exercice 2025-2026. Par contre, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ne devront pas laisser trop de plumes dans la chasse de ce record. A l'époque, cette poursuite avait finalement fait mal aux Warriors...

Shai Gilgeous-Alexander explique comment il a encore progressé cette saison