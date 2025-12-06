Shai Gilgeous-Alexander explique comment il a encore progressé cette saison

Le Oklahoma City Thunder a décroché le premier titre de son Histoire la saison dernière mais Shai Gilgeous-Alexander a le sentiment que son équipe n’a pas forcément produit son meilleur basket pendant cette campagne victorieuse. On peut comprendre ce qu’il veut dire. Les joueurs de Mark Daigneault ont par exemple été mis en difficultés par des Denver Nuggets diminués, qui ont finalement perdu en 7 manches. Ils ont aussi été poussés dans leurs derniers retranchements par des Indiana Pacers pas attendus à ce niveau. Bref, étant donné qu’ils sont jeunes, ils ont encore la place pour faire mieux.

Et ça semble être le cas. Les champions en titre ont débuté la saison avec 22 victoires en 23 matches malgré de nombreux absents. Le tout dans le sillage d’un SGA impressionnant. Lui aussi sort d’un exercice incroyable bouclé avec le MVP, le MVP des finales et le titre de meilleur marqueur. Il est fou de penser qu’il puisse encore élever son niveau de jeu. Pourtant, c’est exactement ce qui se passe depuis quelques semaines. Le Canadien est tout simplement intouchable : encore plus efficace que l’an dernier, il tourne à 55% de réussite aux tirs et même 44% à trois-points en 5 tentatives par match.

« J’ai le sentiment qu’en termes de playmaking et de sélection de tirs, je pouvais faire mieux que l’an passé. Je peux manipuler le match davantage et contrôler ce que les défenses vont faire plutôt que réagir en fonction de ce qu’elles proposent. Ce sont des choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant l’intersaison », confie l’intéressé.

Le résultat effrayant. Shai Gilgeous-Alexander est absolument inarrêtable cette saison.

