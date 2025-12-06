CQFR : SGA et le Thunder beaucoup trop forts, le réveil de Jokic fait mal

Les scores en NBA

Lakers @ Celtics : 105-126

Heat @ Magic : 105-106

Nuggets @ Hawks : 134-133

Spurs @ Cavaliers : 117-130

Trail Blazers @ Pistons : 116-122

Jazz @ Knicks : 112-146

Hornets @ Raptors : 111-86

Pacers @ Bulls : 120-105

Suns @ Rockets : 98-117

Clippers @ Grizzlies : 98-117

Sixers @ Bucks : 116-101

Mavericks @ Thunder : 111-132

- Encore un match où trois quart-temps ont suffi pour que Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder fassent la différence. Oklahoma City a battu Dallas (132-111) sans trembler. Les Mavericks restaient pourtant sur trois victoires de rang et ils jouaient avec Anthony Davis face à des champions en titre diminués par les absences d’Isaiah Hartenstein et Alex Caruso. Mais rien n’arrête ce Thunder. Parce que personne ne ralentit SGA. Le MVP a été monstrueux d’efficacité : 33 points en 29 minutes à 10 sur 12 aux tirs et 11 sur 12 aux lancers-francs. Il a ajouté 6 passes décisives.

AD a mis seulement 2 points pour Dallas. Cooper Flagg en a inscrit 16. Les Mavs avaient aussi leur lot d’absents mais ils ne semblaient de toute façon pas en mesure de rivaliser avec le Thunder, qui a donc désormais remporté 22 de ses 23 premiers matches.

- 23 points de retard en cours de jeu, menés de 19 longueurs à la pause, les Nuggets se sont repris en deuxième mi-temps en s’imposant 40-30 lors de chacun des deux derniers quart-temps pour finalement l’emporter de justesses sur le parquet des Hawks (133-134). Maladroit en première période, Nikola Jokic s’est rattrapé en revenant des vestiaires et il a terminé avec 40 points à 13 sur 26 aux tirs. Mais c’est paradoxalement avec le Serbe sur le banc que Denver a passé son run décisif, un 23-3 au début du money time pour passer de 103-94 à 106-107.

Jamal Murray a compilé 23 points et 12 passes pour la franchise du Colorado. Ça va moins bien à Atlanta, qui vient de perdre 3 matches de suite en étant toujours privée de Trae Young. Jalen Johnson a pourtant été époustouflant. Le jeune ailier, pressenti pour devenir All-Star cette saison, était déjà en triple-double à la mi-temps ! Il a cumulé 21 points, 18 rebonds et 16 passes. Nickeil Alexander-Walker (30 pts) a eu une ultime chance de faire basculer la rencontre mais sa dernière tentative a été contrée par Murray à 2 secondes du buzzer. 9 points en 21 minutes pour Zaccharie Risacher.

- Soirée d’adresse phénoménale à Boston, où les Celtics ont converti plus de la moitié de leurs tentatives à trois-points (24 sur 45) pour planter 126 points à des Lakers privés de Luka Doncic et LeBron James. Des absences trop difficiles à surmonter pour l’équipe de Los Angeles, emmenée par les 36 points et 8 passes d’Austin Reaves. Jaylen Brown (30 pts, 8 rbds, 8 pds) et ses coéquipiers n’ont jamais vraiment été inquiétés et ils menaient déjà de 22 points après le premier QT. Ils ont déroulé ensuite. C’est leur sixième victoire sur les sept derniers matches.

- Encore un money time maîtrisé par Cade Cunningham, auteur de 13 de ses 29 points dans le quatrième quart-temps contre Portland. Mené au score à l’entame des 12 dernières minutes, Detroit l’a finalement emporté (122-116) en s’appuyant sur son meneur All-Star. En face, seuls trois joueurs des Blazers ont mis des points ou presque : 35 pour Deni Avdija, 28 pour Shaedon Sharpe qui sort toujours du banc, 29 pour Jerami Grant et 24 pour le reste de l’équipe dont 8 pour le Français Sidy Cissoko. Malgré la victoire, les Pistons ont encore perdu beaucoup de ballons (22). C’est leur septième match consécutif à plus de 20 pertes de balle ! Ils ont perdu 3 des 7 rencontres en question après un début de saison canon.

- Le retour de Paolo Banchero après 10 rencontres manquées a coïncidé avec une victoire du Magic contre son voisin floridien le Heat (106-105). L’ailier All-Star a inscrit 9 points en 20 minutes pour sa reprise de la compétition et Orlando a surtout pu compter sur les 32 points de Franz Wagner pour décrocher un nouveau succès. Le groupe de Jamahl Mosley s’en est globalement bien sorti sans Banchero et il sera intéressant de voir si l’équipe peut continuer sur cette belle dynamique même en réintégrant l’un de ses meilleurs joueurs.

- Le troisième quart-temps contre les Cavaliers a du être ressentie comme une tornade sur la défense des Spurs, soudainement incapables de contenir leurs adversaires. Porté par le surprenant Jaylon Tyson, qui a inscrit 16 de ses 24 points dans les 12 minutes qui ont suivi le retour des vestiaires, Cleveland a planté 44 points durant ce moment clé pour se mettre au contrôle du match. Donovan Mitchell (28 pts, 8 pds) ont ensuite géré leur avance. Les Cavs ont notamment passé un 23-4 en début de deuxième mi-temps avec 11 points de Tyson. Devin Vassell (28 pts) et De’Aaron Fox (25) ont essayé de guider San Antonio en l’absence de Victor Wembanyama, qui a manqué son dixième match de suite.

- Kevin Durant est devenu le huitième joueur de l’Histoire de la NBA à atteindre la barre des 31000 points en carrière. Il a atteint ce total en passant 28 points à son ancienne équipe des Suns lors d’une victoire des Rockets (117-96). C’était justement son premier match contre Phoenix depuis son transfert à Houston. Sans Alperen Sengun (malade), la franchise texane s’est reposée sur KD mais aussi sur Amen Thompson, qui a signé sa meilleure performance offensive de la saison en marquant 31 points. Durant a lui inscrit 17 des 44 points des Rockets dans le deuxième quart-temps.

- La vie (temporaire… ou pas ?) sans Giannis Antetokounmpo commence mal pour Milwaukee, battu par Philadelphia (116-101). Quentin Grimes a mené les Sixers avec 22 points et Paul George en a marqué 20. Tyrese Maxey (12) est descendu pour la première fois de la saison sous la barre des 20 unités. Les remplaçants de Philly ont totalisé 61 pions pour compenser.

- Toujours aussi intraitables à domicile, les Knicks ont écrasé le Jazz (146-112). Ils ont gagné 12 des 13 matches disputés au Madison Square Garden pour l’instant. New York a commencé par un 23-0, le run le plus large pour commencer un match depuis que la NBA enregistre chaque action dans le détail (1996). Jalen Brunson a inscrit 33 points pour les siens et Guerschon Yabusele a participé à la fête en marquant 11 points en 9 minutes. Son compatriote Mohamed Diawara a mis 2 points. Les Knicks menaient 41-13 après le premier quart-temps. OG Anunoby a d’ailleurs profité de la réception d’une équipe modeste comme celle d’Utah pour revenir à la compétition après 9 matches d’absence. Il a fini avec 11 points.

- Léger coup d’arrêt des Raptors, qui perdent la deuxième place de la Conférence Est (justement au profit des Knicks) en s’inclinant pour la deuxième fois de suite. Résultat surprenant vendredi soir avec la victoire de Charlotte à Toronto, de manière assez nette (111-86). Le rookie Kon Knueppel a porté les siens avec 21 points (5 paniers primés). Même total pour Tidjane Salaün ! Décidément en forme depuis son retour de G-League, où il ne tient pas à s’éterniser, l’ancien Choletais confirme avec cette très belle performance en sortie de banc. Il a notamment converti 5 de ses 6 tentatives derrière l’arc. Son compatriote Moussa Diabaté a terminé avec 3 points et 4 rebonds au compteur.

- Ça ne va plus du tout à Chicago. Les Bulls, défaits à domicile par les Pacers (120-105), ont perdu 6 rencontres d’affilée. Pascal Siakam a été au cœur du succès d’Indiana avec ses 36 points. Il a notamment inscrit 14 d’entre eux dans le deuxième quart-temps, moment où son équipe s’est mis au contrôle de la partie (62-57) avant de se montrer à nouveau décisif au début du troisième en mettant 9 des 20 points des Pacers lors d’un run (20-6) qui a permis de creuser l’écart. Matas Buzelis a compilé 19 points et 12 rebonds pour Chicago.

- Les soirs se suivent et se ressemblent pour des Clippers toujours aussi moroses et battus par les Grizzlies en ne marquant que 98 points malgré la présence de Kawhi Leonard (24 pts) et de James Harden (18). Les Angelenos ont été dominés par la fraîcheur physique de leurs adversaires et notamment celle du rookie Cedric Coward, auteur de 23 points et 14 rebonds.