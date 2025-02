Les winning role players

Je me faisais la réflexion plus tôt dans la saison en voyant évoluer Stephon Castle qu'il était le genre de joueur que je voudrais dans mon équipe si j'étais un contender parce qu'il va me faire tous les petits jeux, tous les petits efforts qu'on remarque pas forcément de prime abord mais qui, en fin de compte, font gagner mon équipe.

Aujourd'hui, je me suis imaginé des 5 de joueurs qui respirent la gagne, des 5 qui, en ajoutant une star, deviendraient automatiquement des prétendants au titre.

Pour vous donner un exemple, voici un 5 de winning role players qui l'ont déjà prouvé puisque déjà champions, parfois plusieurs fois :

Brook Lopez - Harrison Barnes - Kentavious Caldwell-Pope - Derrick White - Jrue Holiday

Je me suis amusé à créer deux 5. Un de joueurs de joueurs de plus de 25 ans et un de moins de 25 ans. Les voici :

Jarrett Allen - Guerschon Yabusele- Luguentz Dort - Josh Hart - Andrew Nembhard

Dereck Lively - Deni Avdija - Toumani Camara - Jalen Suggs - Dyson Daniels

Et vous, quels joueurs estimez-vous rentrer dans la catégorie des winning role players?