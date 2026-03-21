Pointé du doigt pour sa capacité à obtenir fautes, l'arrière de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander a réalisé une mise au point.

Attaquant redoutable, Shai Gilgeous-Alexander a été affublé d'un surnom peu appréciable : "Free-throw merchant". Une référence directe à la capacité de l'arrière de l'Oklahoma City Thunder à provoquer des fautes. Pour certains, le Canadien force volontairement des contacts pour "vendre" des fautes.

Pour d'autres, il utilise seulement les règles à son avantage. Mais de son côté, SGA a du mal à comprendre les débats à ce sujet. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas le leader dans cette catégorie : Luka Doncic se retrouve plus souvent sur la ligne (10,3) que lui (9,1).

Pour lui, Gilgeous-Alexander subit surtout la frustration des fans adverses.

"Je comprends pourquoi ils sont frustrés, parce qu’ils soutiennent leur équipe. Ils jouent contre nous, et ces deux dernières années, il se trouve que nous avons battu leur équipe. Et nous l’avons battue parce que nous avons marqué plus de points.

Nous avons ainsi marqué des points sur la ligne des lancers francs, à mi-distance, à trois points, partout. Je comprends donc tout à fait pourquoi ils sont frustrés. Mais vous n’entendrez jamais un fan d’OKC se plaindre de mes lancers francs.

Vous n’entendrez jamais un fan de Denver se plaindre des lancers francs de Jokic. Vous n’entendrez jamais un fan des Lakers se plaindre des lancers francs de Luka. Ça fait partie du jeu. Mais j’adore ça, ça crée du buzz. Ça crée des rivalités. Ça crée de l’énergie. C’est ce qui rend d'ailleurs la NBA si passionnante.

Honnêtement, le fait qu’ils s’en soucient autant, c’est génial. Parce que s’ils s’en soucient, ils regardent les matches à la télé, les contrats télévisuels augmentent, et je gagne plus d’argent. C’est comme ça que ça marche. C’est vraiment comme ça que je le vois.

Donc j’adore ça. C’est incroyable. Ça rend les matches plus passionnants", a ainsi assuré Shai Gilgeous-Alexander pour Sports Illustrated.

Autant dire que Shai Gilgeous-Alexander n'a pas l'intention de changer son style de jeu !

Shai Gilgeous-Alexander égale le record de Wilt Chamberlain de la plus belle des manières