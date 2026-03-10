Shai Gilgeous-Alexander égale le record de Wilt Chamberlain de la plus belle des manières

Une performance historique, que seul LeBron James avait déjà accompli un jour en NBA. Une série légendaire, que seul Wilt Chamberlain avait réussi jusqu’à présent. Deux paniers à trois-points dans les 14 dernières secondes, dont le tir pour la gagne à moins de 3 secondes du buzzer. Une victoire étincelante contre les Denver Nuggets, un concurrent direct dans la course au titre. Un carton incroyable face à Nikola Jokic, son plus sérieux rival dans sa quête d’un nouveau trophée de MVP. Quelle soirée fantastique pour Shai Gilgeous-Alexander.

« L’une des plus belles performances de ma carrière », avouait-même le Canadien. Plutôt réservé de nature, d’ordinaire calme en toutes circonstances sur le terrain, il s’est laissé entraîner pour afficher ses émotions après avoir planté deux paniers assassins pour offrir la victoire à son Oklahoma City Thunder. D’abord un premier qui a donné 4 longueurs d’avance aux siens et auquel Nikola Jokic a répondu avec son propre tir lointain. Jaylin Williams avait dans le même temps fait faute sur Jamal Murray et le meneur des Nuggets a donc eu l’opportunité d’égaliser. Sur l’action suivante, SGA a senti venir l’aide défensive de Christian Braun en cas de drive vers le cercle et il a donc effectué un step-back derrière l’arc pour achever Denver en shootant sur la tête de Spencer Jones.

35 points, 15 passes et pas une balle perdue. Une ligne de statistiques vue une seule fois auparavant dans l’Histoire, de la main de LeBron James. Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 9 rebonds en convertissant 14 de ses 21 tentatives. Et avec seulement 4 lancers-francs tirés ! Un vrai match de patron pour assoir la domination du Thunder, champion en titre et double vainqueur des Nuggets au cours des derniers jours.

Et il y a donc évidemment ce record. Cette série phénoménale de 126 rencontres de suite à 20 points ou plus pour la superstar. Gilgeous-Alexander égale donc Chamberlain et aura l’occasion de le détrôner lors de sa prochaine sortie. Après ça, ce sera difficile de ne pas lui donner à nouveau le MVP, non ?

CQFR : Shai Gilgeous-Alexander royal et héroïque !