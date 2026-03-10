Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Cavs : 101-115

Grizzlies @ Nets : 115-126

Nuggets - Thunder : 126-129

Warriors @ Jazz : 116-119

Knicks @ Clippers : 118-126

- Quelle nuit pour Shai Gilgeous-Alexander et quelle fin de match haletante pour battre (129-126) Denver ! La superstar d’OKC a sorti à la fois son costume de MVP en titre et ses habits de clutch player pour permettre à son équipe de l’emporter malgré le répondant de Nikola Jokic (32 pts, 14 rbds, 13 asts). Non seulement "SGA" a égalé le record du nombre de matches consécutifs à 20 pts détenu par Wilt Chamberlain (126), mais il a aussi inscrit le game winner à 3 points à 2 secondes du terme, sur un magnifique step back.

Juste avant, Jokic avait par scoré par deux fois pour pousser tout le monde vers la prolongation, mais le Canadien en a décidé autrement. Avec ses 35 points, 15 passes et 9 rebonds, le tout dans un grand match au parfum de playoffs, Shai Gilgeous-Alexander a frappé fort dans la course au MVP. L'opposition entre ces deux grosses écuries de l'Ouest a quand même ressemblé fort à un match d'une finale de Conférence...

JOKIĆ AND SHAI DELIVER AN ENDING FOR THE AGES 🚨 Thunder top Nuggets in a GAME-OF-THE-YEAR contender 🍿 pic.twitter.com/Xjs7jfGyu9 — NBA (@NBA) March 10, 2026

Lu Dort a trouvé le moyen de commettre une nouvelle faute flagrante sur Jokic dans les derniers instants du match. Il n'y a toutefois pas eu la même conséquence que la dernière fois et le Québécois s'est excusé pendant et après le match auprès du triple MVP.

Lu Dort received a Flagrant 1 for this foul on Nikola Jokic 😳 pic.twitter.com/NjA8LFFfzE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026

- Philadelphie n’avait aucune chance de battre Cleveland sans Tyrese Maxey, Joel Embiid et VJ Edgecombe... Les Cavs l’ont donc emporté à la maison (115-101) et ont compté jusqu’à 25 pts d’avance dans cette soirée marquée par James Harden (21 pts), devenu le 9e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 29 000 pts en carrière.

- Les Clippers ont tenu bon face aux Knicks grâce notamment au sang froid de Kawhi Leonard (29 pts) et à l’apport de Bennedict Mathurin (28 pts) notamment. À chaque fois que KAT (35 pts) et New York se sont rapprochés, Los Angeles a trouvé une réponse et atteint un bilan à l’équilibre (32-32) pour la première fois depuis novembre. Mo Diawara a apporté 5 pts et 4 rbds en 18 minutes aux Knicks. Nicolas Batum a lui inscrit un panier à 3 pts sur ses 11 min sur le parquet.

- Les Warriors ont trouvé le moyen de perdre (119-116) contre une équipe au moins aussi déplumée qu’eux. Golden State a été séché par le Jazz, qui a viré en tête pour de bon à 29 secondes de la fin sur un panier à 3 pts de Blake Hinson et deux lancers d’Elijah Harkless, tous les deux sous contrat two way...

- Les Nets ont gagné deux matchez de suite, ce qui n’est jamais vraiment prévu au programme. Brooklyn s’est imposé à domicile (126-115) contre Memphis, une autre équipe en roue libre. Avec ses 17 pts et 4 asts, Nolan Traoré a joué un vrai rôle dans ce succès, de concert avec Day’Ron Sharpe (19 pts) et Ochai Agbaji (18 pts). En face, Rayan Rupert s’est distingué avec 20 pts et 8 rbds en 36 min en sortie de banc.