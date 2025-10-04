Shai Gilgeous-Alexander révèle le secret de sa motivation

La saison 2024-2025 de Shai Gilgeous-Alexander a été absolument phénoménale. MVP de la saison régulière et des Finales NBA, le Canadien a remporté son premier titre de champion avec l'Oklahoma City Thunder.

Sur cet exercice 2025-2026, SGA sera ainsi très attendu pour confirmer son nouveau statut. Mais après une telle saison, comment conserver la motivation d'en faire plus ? Le talent de 27 ans a un secret : la volonté d'égaler ses idoles.

"Tous les gars que j'étudie, que j'idolâtre, que j'admire et que je m'efforce d'égaler ont accompli tout ça à plusieurs reprises. Il reste encore beaucoup à faire. N'importe lequel d'entre eux vous dira que cela devient de plus en plus difficile à chaque fois. Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir, c'est certain.

Je n'ai pas commencé le basket juste pour gagner une fois et en rester là. C'est aussi simple que ça. Je m'efforce d'être la meilleure version de moi-même et de gagner autant que possible. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité et le groupe autour de moi pour m'aider à gagner un titre.

J'ai coché cette case, mais je poursuis toujours mon objectif final : être la meilleure version de moi-même", a clamé Shai Gilgeous-Alexander face à la presse.

Réaliser un back-to-back est devenu de plus en plus difficile en NBA (6 champions différents sur les 6 dernières années). Un sacré défi pour Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander, une saison monstrueuse… à la Shaquille O’Neal ! 😱