Quelle saison pour Shai Gilgeous-Alexander ! Et quel Game 7 ! Auteur de 29 points et 12 passes décisives, le Canadien a été le grand artisan de la victoire de l'Oklahoma City Thunder face aux Indiana Pacers (103-91).

Et même s'il a beaucoup arrosé sur la fin (8/27 au total), il m'a impressionné par sa maîtrise de l'évènement. Car avant de s'autoriser à dégainer sans s'arrêter à longue distance (2/12), le leader d'OKC a été d'une justesse absolument remarquable.

Capable de faire la différence pour marquer ses points, SGA a eu une lecture presque parfaite pour décaler ses partenaires. Sur le gros coup de chaud d'OKC après la pause, il a marqué, mais a aussi fait marquer des paniers déterminants à Chet Holmgren et Jalen Williams.

Logiquement choisi comme MVP des Finales, Gilgeous-Alexander a donc bouclé une saison 2024-2025 tout simplement incroyable :

Meilleur marqueur de la saison régulière ;

MVP de la saison régulière ;

Champion NBA ;

MVP des Finales.

C'est simple, c'est une première en NBA depuis 25 ans et un certain Shaquille O'Neal en 2000 ! Et on parle d'une époque où la domination de l'ex-intérieur des Los Angeles Lakers était absolument folle. Les autres avant eux ? Michael Jordan (à 4 reprises) et Kareem Abdul-Jabbar (1971).

J'avais, à l'entame de ces Playoffs, toujours des réserves sur la capacité de Shai Gilgeous-Alexander à assumer dans les grands rendez-vous. Le talent de 26 ans n'a pas seulement balayé mes doutes. Il a laissé son nom dans la légende de la NBA.