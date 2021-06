Le héros des Sixers n’est pas celui que vous pensez

« Je t’avais dit de rester prêt ! » hurlait Joel Embiid en pointant du doigt Shake Milton. Il avait vu venir le coup de chaud de son coéquipier.

Jusqu’à présent, les Philadelphia Sixers s’étaient plutôt passé des services de leur meneur remplaçant. Très utilisé lors des derniers playoffs mais aussi pendant la saison régulière écoulée, il n’a joué que des bouts de matches lors du premier tour remporté facilement contre les Washington Wizards. Pour 3,4 points, soit 10 de moins que sa moyenne habituel. Mais Milton allait avoir sa chance. Embiid le savait.

Même en claquant 40 points, le pivot All-Star se sentait un peu esseulé par moment. Et ses Sixers ont gaspillé une avance de 21 longueurs pour finalement se retrouver derrière au tableau d’affichage (79-80). Doc Rivers s’est alors enfin décidé à relancer son sixième homme et à lui donner carte blanche. Tout a changé après ça.

SHAKE MILTON CHANGES GAME 2 🔌

After not playing for the first 33 minutes.. @SniperShake came off the bench and dropped 14 points in 14 minutes to spark the Philly crowd and a late @sixers run! #ThatsGame

Game 3 - Fri, 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/bbt29F8oIp

— NBA (@NBA) June 9, 2021