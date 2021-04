Le geste très classe de Shaquille O’Neal envers un jeune homme

Shaquille O’Neal a parfois des côtés très agaçants auprès des fans de basket. Parce que ses analyses sont souvent très conservatrices et assez limitées. Par contre, le bonhomme est drôle et sa générosité est sans égale parmi les anciennes stars. Encore un exemple alors qu’il faisait du shopping dans une bijouterie.

« C’est arrivé hier. J’étais dans la boutique et j’ai entendu ce gars tellement timide demander ‘combien je vous dois pour la bague ?’. Je me suis approché et je lui ai demandé combien coûtait la bague. Au début, il ne voulait pas que je paye. Je lui ai dit ‘c’est bon, t’inquiète c’est pour moi, je fais ça tout le temps. »

.@SHAQ noticed a young man buying an engagement ring on layaway so the Big Diesel paid for it 🙏

"I’m just trying to make people smile. That’s all."

(via @NBAonTNT)https://t.co/iNTWlnj2mz

