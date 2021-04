Lorsque l'on voit Shaquille O'Neal faire l'amuseur public ou le hater en tant que consultant, on peut être tenté de remettre eu cause sa légitimité. Si on n'a jamais vu Shaq en action lorsqu'il était joueur, évidemment... Fréquemment, des témoignages datant même d'avant son arrivée en NBA, viennent rappeler quel phénomène absolu était le Big Cactus sur un terrain de basket.

Le Néerlandais Geert Hammink, brièvement passé par la NBA, au Orlando Magic notamment, a été coéquipier de Shaquille O'Neal à Louisiana State. Invité de Basketball Network, l'actuel coach de Leiden aux Pays-Bas n'a pas tari d'éloges au sujet de son ex-partenaire et parfois bourreau lors des entraînements des Tigers.

"Shaq était un incroyable joueur de basket, il faut le dire. Les gens aiment comparer les big men entre eux aujourd'hui. Je crois sincèrement que Bill Russell, Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar n'auraient pas pu le stopper. A contrario, lui aurait pu. C'était un joueur invraisemblable".

Hammink a raconté son souvenir de la première fois où il s'est rendu compte que le jeune Shaquille O'Neal, 17 ans, était un extraterrestre.

"A 17 ans, par rapport à ses propres standards, il était relativement maigre. Pourtant, je me souviens d'un pick up game durant l'été où j'étais au duel avec lui. Je pensais vraiment avoir parfaitement réussi mon box out. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a sauté d'un coup, s'est étendu, a pris le rebond et m'a dunké dessus. Je me suis dit que ce qu'il venait de faire était physiquement impossible. Mathématiquement et géométriquement impossible".

Et Hammink d'évoquer le côté brute dominante que pouvait parfois faire ressortir Shaq, pourtant globalement un coéquipier très apprécié partout où il est passé.

"Il jouait avec une telle intensité lors des entraînements... Lorsque quelqu'un de son équipe shootait un air ball et que le ballon sortait des limites du terrain, il courait après la balle, la remettait dans le terrain et mettait un gros dunk sur tout le monde en disant : 'Il n'y a pas de sortie de balle ici'."

Shaquille O'Neal lui-même se confie davantage ces derniers temps. Dans le podcast de Rex Chapman, il avait notamment relaté ce jour qu'il pense à l'origine de sa nullité au lancer franc.

