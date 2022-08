Shaquille O’Neal relance la théorie de la Terre plate

Une bonne partie de la planète s’était moqué de Kyrie Irving quand il avait déclaré que, selon lui, la Terre est plate. Mais il n’est pas le seul basketteur à penser ou au moins à avoir émis cette hypothèse. Draymond Green, Wilson Chandler et Shaquille O’Neal sont allés dans le même sens. En 2017, le Hall Of Famer quadruple champion NBA déclarait même :

« C’est vrai, la Terre est plate. Il y a trois façons de manipuler les masses : ce que l’on nous fait lire, ce que l’on nous raconte et ce que l’on voit. Le premier truc que l’on nous apprend à l’école c’est que Christophe Colomb a découvert l’Amérique. Mais quand il est arrivé là, il y avait des mecs à cheveux longs qui fumaient des calumets. Donc qu’est-ce que ça dit ? Colomb n’a pas découvert l’Amérique. »

« Je tiens juste à dire que je roule de Californie jusqu’en Floride tout le temps et ça me semble plat tout du long. Je ne me retrouve jamais penché à 360 degrés. Vous avez déjà vu tous les bâtiments à Atlanta ? Donc la Chine est sous nos pieds ? Non, le monde est plat. »