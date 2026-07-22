Si LeBron James ne revient pas à Cleveland, les Cavaliers pourraient tenter un sign-and-trade pour recruter Jonathan Kuminga.

Les Cleveland Cavaliers rêvent toujours de faire revenir LeBron James dans l’Ohio. Mais alors que les dernières rumeurs semblent éloigner le King de Cleveland, la franchise aurait déjà identifié son plan B. Et il est forcément beaucoup moins clinquant... D'après Chris Fedor de Cleveland.com, Jonathan Kuminga fera office de lot de consolation.

Les Cavs pourraient tenter de récupérer l’ailier d'Atlanta par le biais d’un sign-and-trade. Une opération qui serait toutefois loin d’être évidente. Kuminga réclamerait un salaire compris entre 15 et 20 millions de dollars par saison, une somme que Cleveland ne peut pas absorber sans se séparer de plusieurs joueurs.

Ce gros contrat réclamé par Kuminga qui refroidit les prétendants

Max Strus ou Dennis Schröder pourraient ainsi être sacrifiés pour rendre l’opération possible. Un prix loin d’être anodin pour un joueur de 23 ans dont le potentiel reste séduisant, mais qui n’a encore jamais réussi à s’imposer réellement en NBA.

Les Cavaliers auraient également quelques doutes sur sa capacité à accepter un rôle clairement défini. Un problème déjà récurrent à Golden State et qui pourrait inquiéter une équipe de Cleveland réputée pour la solidité et la cohésion de son vestiaire.

Passer de LeBron James à Jonathan Kuminga constituerait évidemment une sacrée chute en matière de prestige. Mais faute de pouvoir attirer le King, Cleveland pourrait choisir de miser sur le potentiel d’un joueur qui cherche encore l’environnement idéal pour véritablement décoller.