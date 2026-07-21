Les discussions autour de Jonathan Kuminga seraient freinées par ses prétentions salariales, estimées à près de 20 millions de dollars par an.

Le marché de Jonathan Kuminga semble toujours dans l'impasse. Si plusieurs franchises, dont les Los Angeles Lakers et les Cleveland Cavaliers, garderaient un œil sur l'ailier, les discussions buteraient entre autres sur ses exigences salariales.

Un écart important avec les Lakers

Selon Jovan Buha, les Lakers auraient été disposés à proposer à Jonathan Kuminga un contrat de deux ans pour un total de 20 millions de dollars. Une offre jugée insuffisante par le joueur.

« J'ai entendu dire qu'il recherchait plutôt un salaire annuel proche de 20 millions de dollars. Il ne demande pas forcément exactement 20 millions par saison, mais quelque chose de plus proche de ce montant, au-dessus de 15 millions. Je pense qu'il y a un écart à ce niveau-là. »

Autrement dit, Kuminga viserait un contrat avoisinant les 20 millions de dollars par saison, soit près du double de ce que les Lakers auraient envisagé dans cette hypothèse.

Le dossier semble au point mort

Cet écart financier expliquerait en partie le ralentissement des discussions entre les deux camps.

Plus tôt dans le mois, Anthony Slater avait révélé que les Lakers espéraient toujours attirer Kuminga et lui avaient présenté un projet centré sur un rôle important aux côtés de Luka Doncic, dans un système pensé pour mettre en valeur ses qualités athlétiques.

Un sign-and-trade avec les Hawks a également été évoqué, mais Dan Woike a indiqué lundi que les négociations avaient perdu de leur élan, les deux parties restant éloignées sur les conditions du futur contrat. Selon le journaliste de The Athletic, les Lakers ne seraient pas non plus très enclins à sacrifier un capital Draft important pour conclure l'opération. En outre le trade de Lu Dort fait de Jarred Vanderbilt, évoqué comme pièce du montage, une contrepartie moins intéressante pour Atlanta.

Les Cleveland Cavaliers feraient également partie des équipes intéressées par Jonathan Kuminga, dont le marché pourrait néanmoins rester bloqué tant que ses prétentions salariales ne seront pas revues à la baisse.